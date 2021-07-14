Экс-полузащитник ЦСКА Вернблум завершил карьеру в 35 лет
В составе армейцев он выступал шесть лет, за которые провёл более 220 матчей и забил 22 гола.
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум объявил о завершении карьеры. Впереди спортсмена ждёт операция на колене и долгое восстановление.
"Грустно, но я рад, что мне удалось завершить карьеру здесь, где ещё в детстве я мечтал играть. Я бы хотел продолжать играть, но моё тело не хочет этого так же сильно, как хочу я. Трудное решение, но я должен прислушиваться к сигналам своего тела", — говорится в сообщении на сайте "Гётеборга", за который он выступал в последнее время.
Отметим, что Вернблум выступал в ЦСКА с 2012 по 2018 год, сыграв за армейцев 224 матча, в которых забил 22 мяча, получил 93 жёлтые карточки и три красные. За это время он также стал трёхкратным чемпионом России, дважды брал Суперкубок и один раз Кубок страны.
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