Экс-полузащитник ЦСКА Вернблум завершил карьеру в 35 лет

"Грустно, но я рад, что мне удалось завершить карьеру здесь, где ещё в детстве я мечтал играть. Я бы хотел продолжать играть, но моё тело не хочет этого так же сильно, как хочу я. Трудное решение, но я должен прислушиваться к сигналам своего тела", — говорится в сообщении на сайте "Гётеборга", за который он выступал в последнее время.