6-летний россиянин сбежал из дома с отложенными на ремонт 275 тыс. рублей

Мальчик из Волгограда взял из дома отложенные на ремонт 275 тысяч рублей и отправился в магазин. Видео © ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде полицейский заметил на остановке малолетнего ребёнка, находившегося без сопровождения взрослых. Что интересно, из кармана малыша торчала пачка пятитысячных банкнот. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по области.

Юный волгоградец рассказал стражу порядка, что его зовут Артём и он идёт из парка "Сказка". Мальчик утверждал, что родители дома и отпустили его гулять одного. При этом левый карман брюк малолетнего путешественника топорщился от кругленькой суммы денег.

Лейтенант решил доставить ребёнка в дежурную часть полиции. Там выяснилось, что с собой у мальчика было 275 тысяч рублей.

Сам шестилетний герой утренней городской истории рассказал сотрудникам правопорядка, что отправился в магазин с крупной суммой денег, чтобы купить себе игрушку. Выяснилось, что мальчик живёт в Ворошиловском районе вместе с бабушкой-опекуном, двумя старшими сёстрами и братом.

"Бабушка мальчика рассказала, что в то утро, пока она была на кухне, внук незаметно взял деньги — 275 тысяч рублей, которые семья копила на ремонт, и вышел из квартиры", — указали в пресс-службе.

Пожилая родственница узнала о проделке внука от прибывших в квартиру сотрудников полиции. Сейчас мальчик находится в семье, с ним работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Деньги уже вернули бабушке маленького проказника.