Выплату на детей-школьников можно будет получить только безналичным способом

Выплату в десять тысяч рублей на детей от шести до 18 лет можно будет получить только безналичным способом. Об этом говорится в сообщении Минтруда.

"Только безналично, на карту любой платёжной системы. Поскольку выплата — единовременная, для её получения не требуется заводить карту платёжной системы "Мир", — подчеркнули в ведомстве.