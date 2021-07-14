Выплату на детей-школьников можно будет получить только безналичным способом
Старт платежей намечен на 16 августа. Большинство семей получат по 10 тысяч рублей именно в этот день.
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Выплату в десять тысяч рублей на детей от шести до 18 лет можно будет получить только безналичным способом. Об этом говорится в сообщении Минтруда.
"Только безналично, на карту любой платёжной системы. Поскольку выплата — единовременная, для её получения не требуется заводить карту платёжной системы "Мир", — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, выплата 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками начнётся 16 августа. Средства будут поступать на каждого ребёнка в период с августа по декабрь 2021 года. Получить их сможет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от шести до 18 лет. Также получить пособие смогут инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет или их родители.
Обратиться за выплатой можно с 15 июля до конца октября через портал госуслуг или любую клиентскую службу ПФР. Большинству родителей, оформляющих выплату на "Госуслугах", не придётся самостоятельно заполнять заявление: оно сформировано автоматически и направлено в личный кабинет.
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