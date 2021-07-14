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Выплату на детей-школьников можно будет получить только безналичным способом

Старт платежей намечен на 16 августа. Большинство семей получат по 10 тысяч рублей именно в этот день.

14 июля, 12:43
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Выплату в десять тысяч рублей на детей от шести до 18 лет можно будет получить только безналичным способом. Об этом говорится в сообщении Минтруда.

"Только безналично, на карту любой платёжной системы. Поскольку выплата — единовременная, для её получения не требуется заводить карту платёжной системы "Мир", подчеркнули в ведомстве.

Россиян уведомят о выплатах на детей-школьников через "Госуслуги"

Россиян уведомят о выплатах на детей-школьников через "Госуслуги"

Напомним, выплата 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками начнётся 16 августа. Средства будут поступать на каждого ребёнка в период с августа по декабрь 2021 года. Получить их сможет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от шести до 18 лет. Также получить пособие смогут инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет или их родители.


Обратиться за выплатой можно с 15 июля до конца октября через портал госуслуг или любую клиентскую службу ПФР. Большинству родителей, оформляющих выплату на "Госуслугах", не придётся самостоятельно заполнять заявление: оно сформировано автоматически и направлено в личный кабинет.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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