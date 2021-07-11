Россиян уведомят о выплатах на детей-школьников через "Госуслуги"

С 11 июля Минцифры и Минтруд опробуют новый механизм уведомления россиян о единовременных выплатах в размере 10 тысяч рублей на ребёнка. Об этом журналистам рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

"По предыдущим социальным выплатам у нас накопился достаточный объём информации, поэтому мы совместно с Минтрудом решили опробовать новый механизм проактивного уведомления пользователей портала госуслуг о новых единовременных выплатах. Механизм новых уведомлений мы начнём тестировать уже в ближайшее воскресенье, 11 июля", — сказал глава Минцифры (цитата по "Интерфаксу").

Министр отметил, что благодаря новому механизму система сама заполнит форму заявления на выплату, а затем пришлёт пользователю приглашение зайти в личный кабинет, чтобы проверить правильность данных и отправить заявление в Пенсионный фонд. Это позволит сэкономить время граждан, уточнил Шадаев.

Шадаев добавил, что если уведомление вдруг не пришло, то с 15 июля можно зайти на "Госуслуги" и оформить заявление стандартным способом.

Также глава Минцифры рассказал, что некоторые крупные банки предложили клиентам дополнительные бонусы при перечислении выплат на открытые у них счета. Министр выразил надежду, что и другие финансовые организации присоединятся к этой акции.