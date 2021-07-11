Австралия вывела свои войска из Афганистана
За прошедшие 20 лет в военной кампании участвовало свыше 39 тысяч австралийских военнослужащих.
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Все австралийские военнослужащие вышли из Афганистана. Об этом сообщил министр обороны страны Питер Даттон в интервью британскому телеканалу Sky News.
"На данный момент эта кампания подошла к концу. Однако это не означает, что мы не будем участвовать в других кампаниях с Соединёнными Штатами", — сказал Даттон и уточнил, что это должно отвечать интересам Австралии или её союзников.
Также министр отметил, что Австралия останется союзником Афганистана в борьбе с терроризмом даже после вывода своих военных из страны.
Даттон сообщил, что за прошедшие 20 лет в военной кампании участвовало свыше 39 тысяч австралийских военнослужащих. При этом в последние годы контингент был сокращён с полутора тысяч до 80 человек.
Ранее Туркмения стянула войска и тяжёлую военную технику к границе с Афганистаном. Это произошло после того, как ситуация в стране обострилась в связи выводом войск США и международной коалиции. Американский президент Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть сама страна и другие государства региона. Штаты продолжат оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, отметил американский лидер.
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