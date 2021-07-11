Австралия вывела свои войска из Афганистана

Все австралийские военнослужащие вышли из Афганистана. Об этом сообщил министр обороны страны Питер Даттон в интервью британскому телеканалу Sky News.

"На данный момент эта кампания подошла к концу. Однако это не означает, что мы не будем участвовать в других кампаниях с Соединёнными Штатами", — сказал Даттон и уточнил, что это должно отвечать интересам Австралии или её союзников.

Также министр отметил, что Австралия останется союзником Афганистана в борьбе с терроризмом даже после вывода своих военных из страны.

Даттон сообщил, что за прошедшие 20 лет в военной кампании участвовало свыше 39 тысяч австралийских военнослужащих. При этом в последние годы контингент был сокращён с полутора тысяч до 80 человек.