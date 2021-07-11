Украинка решила сделать селфи на вагоне-цистерне и получила ожоги 70% тела
Доставать любительницу красивых фото пришлось спасателям при помощи специального оборудования.
Во Львове девушка захотела сделать селфи на вагоне-цистерне и получила ожоги 70% тела. Видео © Facebook / Igor Zinkevych
Во Львове девушка получила многочисленные ожоги от удара током, когда залезла на вагон-цистерну. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС страны, пострадавшая хотела сделать селфи.
Инцидент произошёл 9 июля на железнодорожной станции Подзамче. С цистерны 26-летнюю пострадавшую спасатели сняли при помощи специального оборудования. Она была немедленно госпитализирована.
Как сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в "Фейсбуке", пострадавшая получила ожоги 70% тела. На его странице в соцсети также опубликовано видео, на котором девушку снимают с цистерны и передают медикам.
Ранее Лайф сообщал, что украинец ночью упал с верхней полки в поезде и к утру умер. Трагичный случай произошёл с одним из пассажиров поезда Рахов – Киев.
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