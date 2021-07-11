Минфин США призвал как можно быстрее ввести налог на прибыль корпораций не ниже 15%
Ранее в поддержку международной налоговой реформы выступили министры финансов и главы центробанков стран G20.
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Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что страны G20 ("Большая двадцатка") смогли прийти к консенсусу по вопросу проведения международной налоговой реформы, предполагающей введение налога на доходы крупных корпораций в размере 15%. Глава американского Минфина призвала как можно быстрее действовать в этом направлении.
"Встреча G20 в эти выходные стала ещё одним подтверждением того, что мир готов положить конец глобальной гонке по нисходящей в вопросе корпоративного налогообложения", — приводятся слова Йеллен на сайте Минфина США.
Министр добавила, что с этим согласна 131 страна мира, и призвала действовать как можно скорее.
Ранее министры финансов и главы центральных банков G20 по итогам встречи в Венеции выступили в поддержку проведения международной налоговой реформы. Её основные параметры согласовали министры финансов стран G7 ("Большая семёрка") на саммите 5 июня в Великобритании. Главным элементом программы является введение минимального налога на прибыль крупных корпораций на уровне не менее 15%.
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