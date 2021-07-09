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Студентка забралась на скалу и погибла в свой день рождения, пытаясь сделать селфи на фоне заката

Друзья отзывались о девушке как о самом добром и бескорыстном человеке, который стремится познать этот мир.

9 июля, 08:18

Фото © Facebook / Fernanda Morella

В роковой день студентка университета Фернанда Морелла из Бразилии отмечала своё 33-летие. Девушка обосновалась в Австралии ещё в 2017 году и на этот раз решила посетить популярное место — скалы Кенгуру-Пойнт в штате Квинсленд. Когда она добралась до назначенной точки, её просто очаровал вид, который открывался с утёса.

Фото © Facebook / Fernanda Morella

Фото © Facebook / Fernanda Morella

В какой-то момент девушка решила сделать селфи на фоне заката, которым любовалась. Но одно неверное движение привело к трагедии. Фернанда сорвалась с утёса высотой 25 м, и прибывшие к подножию скалы спасатели уже не могли ничего поделать. Медикам оставалось лишь констатировать её смерть, пишет Daily Mail.

Сегодня ей исполнилось 33 года. Она сделала селфи на фоне заката и упала с обрыва

родственники Фернанды

Фото © Facebook / Teresa Goulart, Fernanda Morella

Фото © Facebook / Teresa Goulart, Fernanda Morella

Друзья погибшей рассказали, что она была очень общительной и бескорыстной девушкой, которая любила путешествовать. Прежде чем переехать в Австралию, Фернанда успела пожить в нескольких странах, а потом долгое время исследовала Азию. Она готовилась получить диплом в сфере гостиничного бизнеса.

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У блогерши в прямом эфире случился сердечный приступ, и она умерла на глазах у своих подписчиков

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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