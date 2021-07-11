Синоптики назвали регионы России, где ожидается резкое похолодание
В частности, в Омске за несколько дней температура упадёт с 30 градусов тепла всего до 14.
Виды Омска. Фото © Pixabay
На следующей неделе резкое понижение температуры воздуха примерно на 15 градусов произойдёт на юге Западной Сибири. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Наиболее некомфортная погода с точки зрения температуры будет на Урале и юге Западной Сибири. Прогноз по Омску будет наиболее показательным для ситуации в Западной Сибири: 11 июля там будет около 30 градусов, 12 июля тоже около 30 градусов, 13 июля начнётся понижение, будет 23 градуса максимальная температура, а 14 и 15 июня уже 14 градусов. Резкое понижение на 15–16 градусов будет", — отметил метеоролог в беседе с ТАСС.
Синоптик добавил, что также на грядущей неделе температура ниже нормы на три – пять градусов ожидается в регионах Урала. Как отмечается, в Екатеринбурге столбики термометров в дневное время покажут максимум 21–24 градуса тепла.
Ранее Вильфанд предупредил жителей Москвы об усилении жары в начале следующей недели. Температура воздуха днём будет достигать 35 градусов.
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