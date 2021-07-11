Синоптики назвали регионы России, где ожидается резкое похолодание

"Наиболее некомфортная погода с точки зрения температуры будет на Урале и юге Западной Сибири. Прогноз по Омску будет наиболее показательным для ситуации в Западной Сибири: 11 июля там будет около 30 градусов, 12 июля тоже около 30 градусов, 13 июля начнётся понижение, будет 23 градуса максимальная температура, а 14 и 15 июня уже 14 градусов. Резкое понижение на 15–16 градусов будет", — отметил метеоролог в беседе с ТАСС.