Акула загрызла мужчину на смертельном побережье в Бразилии. Видео © t.me / police_frequency

Поход на пляж Пьедаде в бразильском городе Жабуатан-дус-Гуарарапис (штат Пернамбуку) закончился трагедией для 51-летнего мужчины. Он умер после нападения акулы, сообщает портал G1.

Марсело Роша Сантуш получил серьёзные травмы бедра и корпуса, также рыба отгрызла ему часть руки. Пострадавшего доставили в больницу Hospital da Restauração, где медики констатировали его смерть.

Район, где решил искупаться бразилец, известен нападениями акул. Так, с 1992 года там было зафиксировано 62 случая атак хищных рыб, погибло 25 человек.