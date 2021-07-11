Акула загрызла мужчину на смертельном побережье в Бразилии
Пострадавший получил серьёзные травмы бедра и корпуса, также рыба откусила ему часть руки.
Фото © Pixabay
Акула загрызла мужчину на смертельном побережье в Бразилии. Видео © t.me / police_frequency
Поход на пляж Пьедаде в бразильском городе Жабуатан-дус-Гуарарапис (штат Пернамбуку) закончился трагедией для 51-летнего мужчины. Он умер после нападения акулы, сообщает портал G1.
Марсело Роша Сантуш получил серьёзные травмы бедра и корпуса, также рыба отгрызла ему часть руки. Пострадавшего доставили в больницу Hospital da Restauração, где медики констатировали его смерть.
Район, где решил искупаться бразилец, известен нападениями акул. Так, с 1992 года там было зафиксировано 62 случая атак хищных рыб, погибло 25 человек.
Ранее в США дайверу удалось выбрался живым из пасти кита.
Комментариев: 0