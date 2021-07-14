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Памфилова пообещала "сюрпризы" провокаторам на думских выборах

По её словам, желающим проверить избирательную систему на прочность будет грозить не только административное или уголовное наказание, но и "доска позора".

14 июля, 12:35
<p>Элла Памфилова. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин</p>

Элла Памфилова. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Провокаторов, которые попытаются проголосовать более одного раза на сентябрьских выборах в Госдуму, ждут "сюрпризы". С таким заявлением выступила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

"Мы подготовили кое-какие сюрпризы для тех провокаторов, которые решат ещё раз проверить систему на прочность и попытаются проголосовать не один раз. Заверяю вас, что помимо административной и даже уголовной ответственности доска позора им обеспечена", — сказала глава ЦИК на заседании комиссии.

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Также Памфилова отметила, что для сохранности бюллетеней для голосования было сделано несколько степеней защиты. Она сравнила их с иглой из сказки про Кощея Бессмертного, до которой "добраться очень сложно".

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о возможных провокациях Запада накануне выборов в Госдуму. Дипломат не исключает, что будут попытки спровоцировать протестные выступления. Кроме того, после голосования европейские страны могут развернуть кампанию по непризнанию его итогов.

Лавров заявил о возможных провокациях Запада накануне выборов в Госдуму

Лавров заявил о возможных провокациях Запада накануне выборов в Госдуму

Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России уже показал логотип и слоган предстоящего голосования.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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