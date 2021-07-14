25-летний Сергей, ослеплённый яростью, не смог решить конфликт со своей девушкой Дианой в рамках закона и совершил чудовищное преступление. Он двумя точными ударами ножа в грудь и в сердце убил 20-летнюю возлюбленную, с которой вместе жил, пишет vologda.bezformata.

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Преступник сам сознался в убийстве, явившись в отдел полиции. Якобы парень узнал, что избранница изменила ему с другом, и не смог стерпеть предательства, пишет телеграм-канал "Плохие новости 18+". У себя в ВК в день трагедии он оставил пост, где говорил о неверности девушки.

Изменила мне с другом моя дорогая. Будь по сему Из поста Сергея в ВК

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Сергей и ранее оставлял записи, посвящённые отношениям. "Невозможно любить, а потом ничего не чувствовать. Либо ты врал тогда, либо ты врёшь сейчас", "Не сравнивай меня ни с кем. Меня никто не сможет повторить", — делился он переживаниями. А Диана выкладывала нежные совместные фото и тоже оставляла посты о любви. "Берегите друг друга, любите! Понимайте, прощайте всегда... И друг другом всегда дорожите. Жизнь назад не вернуть... Никогда", — писала девушка.

Фото © Соцсети