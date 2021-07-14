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"Изменила мне с другом": Под Череповцом парень из ревности убил 20-летнюю возлюбленную, вонзив ей нож в сердце

Трагедия на почве ревности разыгралась 13 июля в деревне Ирдоматка Череповецкого района Вологодской области.

14 июля, 11:45

Фото © Соцсети

25-летний Сергей, ослеплённый яростью, не смог решить конфликт со своей девушкой Дианой в рамках закона и совершил чудовищное преступление. Он двумя точными ударами ножа в грудь и в сердце убил 20-летнюю возлюбленную, с которой вместе жил, пишет vologda.bezformata.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Преступник сам сознался в убийстве, явившись в отдел полиции. Якобы парень узнал, что избранница изменила ему с другом, и не смог стерпеть предательства, пишет телеграм-канал "Плохие новости 18+". У себя в ВК в день трагедии он оставил пост, где говорил о неверности девушки.

Изменила мне с другом моя дорогая. Будь по сему

Из поста Сергея в ВК

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Сергей и ранее оставлял записи, посвящённые отношениям. "Невозможно любить, а потом ничего не чувствовать. Либо ты врал тогда, либо ты врёшь сейчас", "Не сравнивай меня ни с кем. Меня никто не сможет повторить", — делился он переживаниями. А Диана выкладывала нежные совместные фото и тоже оставляла посты о любви. "Берегите друг друга, любите! Понимайте, прощайте всегда... И друг другом всегда дорожите. Жизнь назад не вернуть... Никогда", — писала девушка.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Сейчас правоохранители проводят расследование, выясняя все тонкости и мотивы задержанного преступника. Известно, что ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности.

В Саранске девушка умерла после бурной ночи с экс-полицейским, который нанёс ей чудовищные травмы

В Саранске девушка умерла после бурной ночи с экс-полицейским, который нанёс ей чудовищные травмы

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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