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В Саранске девушка умерла после бурной ночи с экс-полицейским, который нанёс ей чудовищные травмы

Бывший страж порядка заявил, что интимная связь у них произошла по взаимному согласию.

12 июля, 13:49

Фото © Telegram / "Оперативный обзор"

Когда в одну из больниц Саранска доставили 21-летнюю Юлию, она даже не могла ходить. У девушки обнаружили серьёзные повреждения, поразившие врачей: разрыв прямой кишки, разрыв влагалища и тупую травму живота. К сожалению, спасти пациентку не удалось — она умерла во время операции.

Фото © Telegram / "Оперативный обзор"

Фото © Telegram / "Оперативный обзор"

Накануне гибели девушка проводила время в обществе бывшего полицейского — 36-летнего Григория, из квартиры которого её госпитализировали, пишет "Столица С". На кадрах с камеры наблюдения видно, как Юлия, одетая в купальник, заходит со своим спутником в подъезд, а спустя два дня её выносят на носилках. По словам мужчины, они всего лишь занимались сексом по взаимному согласию.

Видео © YouTube / "Столица С"

Теперь правоохранителям предстоит выяснить детали произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", назначены экспертизы.

Фото © Telegram / "Оперативный обзор"

Фото © Telegram / "Оперативный обзор"

По некоторым данным, Григорий до недавнего времени работал участковым и был женат. Однако они разъехались с супругой, когда у той диагностировали рак. После тёща пришла к мужчине, чтобы забрать вещи дочери. Вспыхнула ссора, и полицейский якобы ударил женщину, которая не стала об этом молчать. Участкового отправили в отпуск с последующим увольнением.

Пришлось ампутировать: под Воронежем селянин получил интимную травму во время связи с 3 женщинами

Пришлось ампутировать: под Воронежем селянин получил интимную травму во время связи с 3 женщинами

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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