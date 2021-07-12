В Саранске девушка умерла после бурной ночи с экс-полицейским, который нанёс ей чудовищные травмы

Когда в одну из больниц Саранска доставили 21-летнюю Юлию, она даже не могла ходить. У девушки обнаружили серьёзные повреждения, поразившие врачей: разрыв прямой кишки, разрыв влагалища и тупую травму живота. К сожалению, спасти пациентку не удалось — она умерла во время операции.

Фото © Telegram / "Оперативный обзор"

Накануне гибели девушка проводила время в обществе бывшего полицейского — 36-летнего Григория, из квартиры которого её госпитализировали, пишет "Столица С". На кадрах с камеры наблюдения видно, как Юлия, одетая в купальник, заходит со своим спутником в подъезд, а спустя два дня её выносят на носилках. По словам мужчины, они всего лишь занимались сексом по взаимному согласию.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить детали произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", назначены экспертизы.

Фото © Telegram / "Оперативный обзор"