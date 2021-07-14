Глава МИД Польши назвал Белоруссию туристическим бюро для мигрантов-нелегалов
По словам Збигнева Рау, вскоре не только Польша, но и все страны ЕС убедятся в необходимости введения дополнительных санкций против Минска.
Фото © Facebook / Zbigniew Rau
Белоруссия организовала бизнес в качестве туристического бюро для нелегальных мигрантов. Об этом в интервью Польскому агентству печати заявил министр иностранных дел Збигнев Рау. По словам польского дипломата, это "комплексные и циничные действия" со стороны Минска, желающего насолить Евросоюзу.
"Это чистейший бизнес, организованный белорусским государством, выступающим в роли турагентства, которое организует всё: от посадки в самолёт в различных местах по всему миру до транспортировки до белорусско-литовской границы с подсказкой, где и когда эту границу можно успешно пересечь", — утверждает Збигнев Рау.
Он выразил мнение, что не только Польша, но и все страны ЕС вскоре убедятся в необходимости введения дополнительных санкций против Минска.
Ранее Литва заявила о планах построить стену на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе. С начала года в Литве было задержано около полутора тысяч нелегалов — в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это в 17,5 раза больше, чем за весь 2020 год. В связи с миграционным кризисом в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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