Глава МИД Польши назвал Белоруссию туристическим бюро для мигрантов-нелегалов

Белоруссия организовала бизнес в качестве туристического бюро для нелегальных мигрантов. Об этом в интервью Польскому агентству печати заявил министр иностранных дел Збигнев Рау. По словам польского дипломата, это "комплексные и циничные действия" со стороны Минска, желающего насолить Евросоюзу.

"Это чистейший бизнес, организованный белорусским государством, выступающим в роли турагентства, которое организует всё: от посадки в самолёт в различных местах по всему миру до транспортировки до белорусско-литовской границы с подсказкой, где и когда эту границу можно успешно пересечь", — утверждает Збигнев Рау.

Он выразил мнение, что не только Польша, но и все страны ЕС вскоре убедятся в необходимости введения дополнительных санкций против Минска.