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Россия с 24 июля возобновляет авиасообщение с Чехией и Францией

Кроме того, принято решение увеличить количество регулярных рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Грецию и ряд других стран.

14 июля, 13:03

Фото © Shutterstock

Федеральный оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса принял решение на взаимной основе возобновить авиасообщение с Чехией и Францией с 24 июля.

Так, из Москвы в Париж, Ниццу и обратно будут летать по четыре рейса в неделю на каждом маршруте. Из Санкт-Петербурга в Париж и Ниццу (и обратно) — по два рейса в неделю. Рейсы по маршруту Москва – Прага будут осуществляться по четыре в неделю.

Кроме того, принято решение с 24 июля увеличить количество регулярных рейсов:

  • Санкт-Петербург – Вена (до двух в неделю);
  • Санкт-Петербург – Брюссель (два в неделю);
  • Москва – София (семь в неделю);
  • Москва – Варна (семь в неделю);
  • Москва – Бургас (семь в неделю);
  • Санкт-Петербург – София (четыре в неделю);
  • Санкт-Петербург – Варна (четыре в неделю);
  • Санкт-Петербург – Бургас (четыре в неделю);
  • Екатеринбург – Варна (один в неделю);
  • Москва – Будапешт (четыре в неделю);
  • Санкт-Петербург – Будапешт (два в неделю);
  • Москва – Салоники (семь в неделю);
  • Москва – Ираклион (семь в неделю);
  • Москва – Бейрут (три в неделю);
  • Москва – Загреб (три в неделю);
  • Москва – Сплит (пять в неделю);
  • Москва – Дубровник (пять в неделю);
  • Москва – Аддис-Абеба (четыре в неделю).
Названы сроки отправки первых рейсов из России на курорты Египта

Названы сроки отправки первых рейсов из России на курорты Египта

А 8 июля президент России Владимир Путин отменил указ о запрете чартерных полётов на курорты Египта. Также по инициативе главы государства отменена рекомендация не продавать туры в популярные у российских туристов города африканской страны, такие как Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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