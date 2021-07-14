Россия с 24 июля возобновляет авиасообщение с Чехией и Францией

Так, из Москвы в Париж, Ниццу и обратно будут летать по четыре рейса в неделю на каждом маршруте. Из Санкт-Петербурга в Париж и Ниццу (и обратно) — по два рейса в неделю. Рейсы по маршруту Москва – Прага будут осуществляться по четыре в неделю.