Россия с 24 июля возобновляет авиасообщение с Чехией и Францией
Кроме того, принято решение увеличить количество регулярных рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Грецию и ряд других стран.
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Федеральный оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса принял решение на взаимной основе возобновить авиасообщение с Чехией и Францией с 24 июля.
Так, из Москвы в Париж, Ниццу и обратно будут летать по четыре рейса в неделю на каждом маршруте. Из Санкт-Петербурга в Париж и Ниццу (и обратно) — по два рейса в неделю. Рейсы по маршруту Москва – Прага будут осуществляться по четыре в неделю.
Кроме того, принято решение с 24 июля увеличить количество регулярных рейсов:
- Санкт-Петербург – Вена (до двух в неделю);
- Санкт-Петербург – Брюссель (два в неделю);
- Москва – София (семь в неделю);
- Москва – Варна (семь в неделю);
- Москва – Бургас (семь в неделю);
- Санкт-Петербург – София (четыре в неделю);
- Санкт-Петербург – Варна (четыре в неделю);
- Санкт-Петербург – Бургас (четыре в неделю);
- Екатеринбург – Варна (один в неделю);
- Москва – Будапешт (четыре в неделю);
- Санкт-Петербург – Будапешт (два в неделю);
- Москва – Салоники (семь в неделю);
- Москва – Ираклион (семь в неделю);
- Москва – Бейрут (три в неделю);
- Москва – Загреб (три в неделю);
- Москва – Сплит (пять в неделю);
- Москва – Дубровник (пять в неделю);
- Москва – Аддис-Абеба (четыре в неделю).
А 8 июля президент России Владимир Путин отменил указ о запрете чартерных полётов на курорты Египта. Также по инициативе главы государства отменена рекомендация не продавать туры в популярные у российских туристов города африканской страны, такие как Хургада и Шарм-эль-Шейх.
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