Россия примет решение о возобновлении полётов на курорты Египта после визита экспертов

Россия примет решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта после визита туда экспертов, которые должны оценить эпидемиологическую ситуацию в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

"Для обеспечения охраны здоровья российских туристов достигнута договорённость о направлении российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической ситуации, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, возможностей лабораторий и медицинских учреждений. По итогам визита российской делегации будет принято решение о возможности возобновления авиасообщения с г. Хургада и г. Шарм-эль-Шейх", — говорится в сообщении оперштаба.