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Россия примет решение о возобновлении полётов на курорты Египта после визита экспертов

Они должны будут оценить эпидситуацию, профилактические мероприятия в местах размещения туристов, возможности лабораторий и медицинских учреждений.

14 июля, 13:56

Фото © Shutterstock

Россия примет решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта после визита туда экспертов, которые должны оценить эпидемиологическую ситуацию в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

"Для обеспечения охраны здоровья российских туристов достигнута договорённость о направлении российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической ситуации, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, возможностей лабораторий и медицинских учреждений. По итогам визита российской делегации будет принято решение о возможности возобновления авиасообщения с г. Хургада и г. Шарм-эль-Шейх", — говорится в сообщении оперштаба.

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Напомним, 8 июля президент России Владимир Путин отменил указ о запрете чартерных полётов на курорты Египта. Также по инициативе главы государства отменена рекомендация не продавать туры в популярные у российских туристов города африканской страны, такие как Хургада и Шарм-эль-Шейх. В Египте предполагают, что первые российские чартерные рейсы отправятся на курорты Египта в середине августа текущего года.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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