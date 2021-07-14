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Шойгу пристыдил главу Ростовской области за стол без сала для военных

Василий Голубев в разговоре с министром отметил, что регион собирает рекордные урожаи пшеницы. Однако у Шойгу тут же появились замечания на этот счёт.

14 июля, 13:52

Сергей Шойгу пристыдил главу Ростовской области Василия Голубева за шведский стол для военнослужащих. Видео © Телеканал "Звезда"

Министр обороны России Сергей Шойгу приехал в Ростовскую область, чтобы проверить инфраструктуру гарнизона мотострелковой дивизии. Как сообщает телеканал "Звезда", в ходе визита глава оборонного ведомства также ознакомился с приготовлением пищи в столовой, где военнослужащие питаются по принципу шведского стола.

Так, во время обхода губернатор Ростовской области Василий Голубев в разговоре с министром отметил, что регион собирает рекордные урожаи пшеницы. Однако у Шойгу тут же появились замечания.

"Очень рад за вас, но почему баранки есть только на одном праздничном столе? <...> Чеснока у вас нет. Сала нет. В Ростовской области сала нет", — пристыдил министр губернатора.

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В свою очередь, глава Ростовской области учёл замечания Шойгу и пообещал исправить ситуацию.

Ранее Шойгу нагрянул с проверкой в московский военкомат и возмутился "партизанскими" условиями работы. Отмечается, что министр тогда прибыл без сопровождения, заходил в любые кабинеты и опрашивал всех, кого хотел.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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