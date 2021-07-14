Bloomberg: Саудовская Аравия и ОАЭ достигли компромисса по сделке ОПЕК+
Стороны договорились о промежуточном варианте по базовым уровням добычи нефти для Абу-Даби, от которых отсчитываются квоты в соглашении.
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Саудовская Аравия и ОАЭ предварительно договорились о продлении сделки ОПЕК+ до конца 2022 года, сообщает Bloomberg. Окончательно вопрос решится на новой министерской встрече участников соглашения, которая вскоре будет назначена.
По данным агентства, страны — экспортёры нефти и ОАЭ решили повысить базовый уровень добычи, установленный для страны, с нынешних 3,17 млн баррелей до 3,65 млн баррелей в сутки. Это и было условием, на котором настаивали в Абу-Даби для продления сделки.
Ранее Росстат впервые рассчитал долю нефтегазового сектора в российском ВВП. В 2020 году она составила 15,2%, годом ранее этот показатель был равен 19,2%. В Саудовской Аравии же данный показатель составляет 50%, в Норвегии — 14%, в Канаде — менее 10%, а в США — всего 8%.
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