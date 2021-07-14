Bloomberg: Саудовская Аравия и ОАЭ достигли компромисса по сделке ОПЕК+

Саудовская Аравия и ОАЭ предварительно договорились о продлении сделки ОПЕК+ до конца 2022 года, сообщает Bloomberg. Окончательно вопрос решится на новой министерской встрече участников соглашения, которая вскоре будет назначена.

По данным агентства, страны — экспортёры нефти и ОАЭ решили повысить базовый уровень добычи, установленный для страны, с нынешних 3,17 млн баррелей до 3,65 млн баррелей в сутки. Это и было условием, на котором настаивали в Абу-Даби для продления сделки.