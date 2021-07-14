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На Украине признали конституционным закон о государственном языке

Ранее 51 депутат Верховной рады требовал признать его не соответствующим основному закону страны.

14 июля, 14:03
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Фото © gorsovet.com.ua

Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного признан конституционным. Такое решение было принято на пленарном заседании Большой палаты Конституционного суда Украины. Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

Отмечается, что решение будет опубликовано 15 июля. Заседание состоялось после поступления в Конституционный суд представления 51 нардепа Украины. Парламентарии посчитали документ противоречащим основному закону страны.

"Конституционный суд Украины признал конституционным закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Соответствующее решение суд принял 14 июля на пленарном заседании Большой палаты суда по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины", — сообщили в пресс-службе КСУ.

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Напомним, летом 2019 года вступил в силу закон об исключительном пользовании украинским языком во всех сферах жизни. В прошлом учебном году все русскоязычные школы перешли на украинский язык преподавания.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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