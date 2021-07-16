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В Роспотребнадзоре назвали штамм "дельта" втрое заразнее обычного

Горелов заметил, что эта мутация способна заразить шесть человек до выявления, в то время как британский вариант всего двух.

16 июля, 10:45

Фото © ТАСС / Демьянчук Александр

Заразность дельта-штамма коронавируса втрое выше, чем у обычного варианта. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Дельта-вариант в три раза способен большее количество людей заражать", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Специалист заметил, что британский штамм был способен заразить двух человек до его выявления, в то время как новый вариант — сразу шесть. Однако при этой мутации не отмечается увеличение количества тяжёлых случаев и летальных исходов, заметил Горелов. Но такой сценарий при изменении циркулирующего геноварианта возможен.

В ВОЗ заявили, что штамм "дельта" обнаружили в более чем 100 странах

В ВОЗ заявили, что штамм "дельта" обнаружили в более чем 100 странах

Ранее эпидемиолог назвал наиболее уязвимых перед дельта-штаммом коронавируса. Специалист отметил, что в России фиксируют семейные очаги инфекции.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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