В Роспотребнадзоре назвали штамм "дельта" втрое заразнее обычного

Специалист заметил, что британский штамм был способен заразить двух человек до его выявления, в то время как новый вариант — сразу шесть. Однако при этой мутации не отмечается увеличение количества тяжёлых случаев и летальных исходов, заметил Горелов. Но такой сценарий при изменении циркулирующего геноварианта возможен.