НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков назвал не самой лучшей дисциплину россиян в плане вакцинации и соблюдения санитарных мер

Представитель Кремля отметил, что строить сейчас прогнозы по улучшению ситуации с коронавирусом — это неблагодарное дело.

16 июля, 10:17
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Для победы над пандемией коронавируса необходимо проходить вакцинацию и соблюдать обычные меры предосторожности: носить маски и перчатки. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, общая дисциплинированность россиян в этом плане оставляет желать лучшего.

"Гораздо важнее всё-таки применять превентивные меры — это вакцинация и санитарные меры, которые предписаны и рекомендованы гражданам", — сказал официальный представитель Кремля.

Также Песков отметил очень сложную ситуацию с коронавирусом, особенно в странах, где сталкиваются с новыми вспышками инфекции. По его мнению, строить сейчас прогнозы по улучшению ситуации — это неблагодарное дело.

В России четвёртые сутки подряд фиксируют антирекорд по смертности от ковида

В России четвёртые сутки подряд фиксируют антирекорд по смертности от ковида

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что говорить об отмене масочного режима в России можно будет только после того, как не менее 70% населения страны будет привито от ковида. Он считает, что чем медленнее идёт этот процесс, тем больше вероятность появления новых мутаций вируса.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1