Песков назвал не самой лучшей дисциплину россиян в плане вакцинации и соблюдения санитарных мер

Для победы над пандемией коронавируса необходимо проходить вакцинацию и соблюдать обычные меры предосторожности: носить маски и перчатки. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, общая дисциплинированность россиян в этом плане оставляет желать лучшего.

"Гораздо важнее всё-таки применять превентивные меры — это вакцинация и санитарные меры, которые предписаны и рекомендованы гражданам", — сказал официальный представитель Кремля.

Также Песков отметил очень сложную ситуацию с коронавирусом, особенно в странах, где сталкиваются с новыми вспышками инфекции. По его мнению, строить сейчас прогнозы по улучшению ситуации — это неблагодарное дело.