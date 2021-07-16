Песков назвал не самой лучшей дисциплину россиян в плане вакцинации и соблюдения санитарных мер
Представитель Кремля отметил, что строить сейчас прогнозы по улучшению ситуации с коронавирусом — это неблагодарное дело.
Фото © Kremlin.ru
Для победы над пандемией коронавируса необходимо проходить вакцинацию и соблюдать обычные меры предосторожности: носить маски и перчатки. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, общая дисциплинированность россиян в этом плане оставляет желать лучшего.
"Гораздо важнее всё-таки применять превентивные меры — это вакцинация и санитарные меры, которые предписаны и рекомендованы гражданам", — сказал официальный представитель Кремля.
Также Песков отметил очень сложную ситуацию с коронавирусом, особенно в странах, где сталкиваются с новыми вспышками инфекции. По его мнению, строить сейчас прогнозы по улучшению ситуации — это неблагодарное дело.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что говорить об отмене масочного режима в России можно будет только после того, как не менее 70% населения страны будет привито от ковида. Он считает, что чем медленнее идёт этот процесс, тем больше вероятность появления новых мутаций вируса.
Комментариев: 0