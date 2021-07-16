Россиян предупредили о трёхлетнем тюремном сроке за распространение фейков о вакцинации

Распространение фейковой информации о вакцинации от CoViD-19 и её последствиях может грозить физическому лицу ограничением свободы до трёх лет, а юридическому — штрафом от полутора до трёх миллионов рублей. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"В последнее время участились случаи публикаций в Интернете заведомо недостоверной информации как о процедуре вакцинации от CoViD-19, так и о последствиях вакцинации, а также о самих вакцинах", — сказал Клишас РИА "Новости".

Он отметил, что такие сведения обладают повышенной степенью опасности для общества.