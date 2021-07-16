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Россиян предупредили о трёхлетнем тюремном сроке за распространение фейков о вакцинации

В Совфеде отметили, что такие сведения обладают повышенной степенью опасности для общества.

16 июля, 09:40
<p>Фото © <a href="http://council.gov.ru/events/news/95556/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации</a></p>

Фото © Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Распространение фейковой информации о вакцинации от CoViD-19 и её последствиях может грозить физическому лицу ограничением свободы до трёх лет, а юридическому — штрафом от полутора до трёх миллионов рублей. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"В последнее время участились случаи публикаций в Интернете заведомо недостоверной информации как о процедуре вакцинации от CoViD-19, так и о последствиях вакцинации, а также о самих вакцинах", — сказал Клишас РИА "Новости".

Он отметил, что такие сведения обладают повышенной степенью опасности для общества.

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Ранее стало известно, что за первые полгода 2021-го на 50% — по сравнению с 2020-м — выросло количество фейковой информации в Интернете. Отмечается, что зафиксировано десять тысяч лживых публикаций на тему вакцинации и восемь тысяч посвящены коронавирусу.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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