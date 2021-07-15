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В Москве возбудили дело из-за внесения липовых сертификатов о вакцинации на "Госуслуги"

Человек, который приобрёл фальшивые документы, пытался с их помощью получить QR-коды для посещения ресторанов.

15 июля, 07:41
<p>Фото © ТАСС / АР / Pavel Golovkin</p>

Фото © ТАСС / АР / Pavel Golovkin

В Москве возбуждено уголовное дело по факту внесения поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса на портал "Госуслуг". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Согласно материалам, неизвестный покупал липовые документы и загружал их на портал для получения QR-кодов в период с 25 июня по 7 июля. Данные указывали на признаки преступления, однако уголовного дела заведено не было.

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"Басманной межрайонной прокуратурой изучен материал процессуальной проверки по факту предоставления заведомо подложных сертификатов о вакцинации. Поскольку при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, уголовное дело своевременно возбуждено не было, Басманный межрайонный прокурор потребовал от органа дознания устранения нарушений уголовно-процессуального законодательства", — отметили в пресс-службе.

Прокурор потребовал возбуждения дела. Его запрос был изучен и удовлетворён. Результаты расследования поставлены на контроль ведомства.

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Ранее в Москве и Петербурге полицией были задержаны торговцы липовыми ковидными справками. Мошенники предоставляли документы о медотводе от вакцинации от коронавируса, а также об отсутствии контакта с заражёнными коронавирусом.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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