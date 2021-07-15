В Москве возбудили дело из-за внесения липовых сертификатов о вакцинации на "Госуслуги"

В Москве возбуждено уголовное дело по факту внесения поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса на портал "Госуслуг". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Согласно материалам, неизвестный покупал липовые документы и загружал их на портал для получения QR-кодов в период с 25 июня по 7 июля. Данные указывали на признаки преступления, однако уголовного дела заведено не было.

"Басманной межрайонной прокуратурой изучен материал процессуальной проверки по факту предоставления заведомо подложных сертификатов о вакцинации. Поскольку при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, уголовное дело своевременно возбуждено не было, Басманный межрайонный прокурор потребовал от органа дознания устранения нарушений уголовно-процессуального законодательства", — отметили в пресс-службе.

Прокурор потребовал возбуждения дела. Его запрос был изучен и удовлетворён. Результаты расследования поставлены на контроль ведомства.