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Известный физиолог Пигарев умер после столкновения с самокатчиком в Москве

Второй пострадавший после операции находится в отделении челюстно-лицевой хирургии.

15 июля, 07:23
<p>Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UCbBw-Jb35C49QYyi_ryy-qQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Первый медицинский канал</a></p>

Кадр из видео © YouTube / Первый медицинский канал

В Москве после столкновения с самокатчиком умер 80-летний доктор биологических наук, специалист в области физиологии зрения и физиологии сна Иван Пигарев.

Как сообщает источник Лайфа, инцидент произошёл на Воробьёвых горах 14 июля. Учёный ехал на велосипеде, когда на повороте столкнулся с мужчиной на самокате. В результате Пигарев получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибы.

Доктор наук и 38-летний самокатчик (с такими же травмами) были госпитализированы. Учёного поместили в реанимацию, но он скончался вечером 14 июля. Самокатчик после операции находится в отделении челюстно-лицевой хирургии.

На Урале машина жёстко протаранила самокатчика, который ехал на красный

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А 6 июля в Москве автомобиль марки BMW насмерть сбил дочь бывшего министра энергетики Татарстана, которая ехала на электросамокате по пешеходному переходу на красный свет светофора. Иномарка была без номеров. Полиция проводит проверку.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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