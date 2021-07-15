Известный физиолог Пигарев умер после столкновения с самокатчиком в Москве

В Москве после столкновения с самокатчиком умер 80-летний доктор биологических наук, специалист в области физиологии зрения и физиологии сна Иван Пигарев.

Как сообщает источник Лайфа, инцидент произошёл на Воробьёвых горах 14 июля. Учёный ехал на велосипеде, когда на повороте столкнулся с мужчиной на самокате. В результате Пигарев получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибы.

Доктор наук и 38-летний самокатчик (с такими же травмами) были госпитализированы. Учёного поместили в реанимацию, но он скончался вечером 14 июля. Самокатчик после операции находится в отделении челюстно-лицевой хирургии.