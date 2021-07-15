Известный физиолог Пигарев умер после столкновения с самокатчиком в Москве
Второй пострадавший после операции находится в отделении челюстно-лицевой хирургии.
Кадр из видео © YouTube / Первый медицинский канал
В Москве после столкновения с самокатчиком умер 80-летний доктор биологических наук, специалист в области физиологии зрения и физиологии сна Иван Пигарев.
Как сообщает источник Лайфа, инцидент произошёл на Воробьёвых горах 14 июля. Учёный ехал на велосипеде, когда на повороте столкнулся с мужчиной на самокате. В результате Пигарев получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибы.
Доктор наук и 38-летний самокатчик (с такими же травмами) были госпитализированы. Учёного поместили в реанимацию, но он скончался вечером 14 июля. Самокатчик после операции находится в отделении челюстно-лицевой хирургии.
А 6 июля в Москве автомобиль марки BMW насмерть сбил дочь бывшего министра энергетики Татарстана, которая ехала на электросамокате по пешеходному переходу на красный свет светофора. Иномарка была без номеров. Полиция проводит проверку.
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