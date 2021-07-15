Найдено тело пропавшего во время велопрогулки уральского бизнесмена
Предположительно, коммерсант Сергей Кочергин, который был учредителем и руководителем трёх убыточных фирм, покончил с собой.
Фото © Pixabay
Пропавший во время велопрогулки 12 июля екатеринбургский бизнесмен Сергей Кочергин найден мёртвым. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах. Тело коммерсанта нашли в лесополосе возле озера Шарташ. По предварительным данным, он покончил с собой.
Пропавшего бизнесмена искали более трёх дней.
Фото © Поисковый отряд "Прорыв"
По данным того же издания, 47-летний Кочергин был учредителем и руководителем трёх убыточных фирм. Предприниматель занимался овощным бизнесом — он поставлял очищенные овощи в детские сады, лагеря, кафе и магазины Екатеринбурга, но дела ещё до пандемии стали идти со скрипом, коммерсант накопил миллионные долги.
Ранее Лайф рассказывал, как предприниматель из Тульской области убил двух человек, которые пытались ограбить его склад. Вскрылось преступление после того, как пикап мужчины, в котором он перевозил тела, остановили сотрудники ДПС.
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