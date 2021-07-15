Найдено тело пропавшего во время велопрогулки уральского бизнесмена

Пропавший во время велопрогулки 12 июля екатеринбургский бизнесмен Сергей Кочергин найден мёртвым. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах. Тело коммерсанта нашли в лесополосе возле озера Шарташ. По предварительным данным, он покончил с собой.

Пропавшего бизнесмена искали более трёх дней. Фото © Поисковый отряд "Прорыв"

По данным того же издания, 47-летний Кочергин был учредителем и руководителем трёх убыточных фирм. Предприниматель занимался овощным бизнесом — он поставлял очищенные овощи в детские сады, лагеря, кафе и магазины Екатеринбурга, но дела ещё до пандемии стали идти со скрипом, коммерсант накопил миллионные долги.