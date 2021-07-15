В Тобольске задержали депутата, который на Mercedes сбил полицейского

Напомним, вечером 13 июля Сергея Вакарина остановили на трассе вблизи Тобольска за выезд на встречку. Инспекторы заподозрили, что водитель был пьян. При проверке документов депутат начал вести себя агрессивно, выхватил телефон, а затем резко дал по газам, сбил полицейского и уехал. Пострадавший лейтенант отделался ссадинами и ушибами. При этом сам народный избранник заявил, что за рулём был не он, а его сын, а сотрудник ГИБДД просто "запнулся и упал".