В Тобольске задержали депутата, который на Mercedes сбил полицейского
Инспекторы остановили Сергея Вакарина за выезд на встречку. Они заподозрили, что водитель был пьян. При проверке документов депутат начал вести себя агрессивно.
Фото © Тобольская городская Дума
В Тобольске задержали депутата городской думы Сергея Вакарина, который на автомобиле Mercedes сбил инспектора ГИБДД. Об этом сообщил источник Лайфа.
В отношении народного избранника возбуждено дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
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Напомним, вечером 13 июля Сергея Вакарина остановили на трассе вблизи Тобольска за выезд на встречку. Инспекторы заподозрили, что водитель был пьян. При проверке документов депутат начал вести себя агрессивно, выхватил телефон, а затем резко дал по газам, сбил полицейского и уехал. Пострадавший лейтенант отделался ссадинами и ушибами. При этом сам народный избранник заявил, что за рулём был не он, а его сын, а сотрудник ГИБДД просто "запнулся и упал".
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