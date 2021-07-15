НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Тобольске задержали депутата, который на Mercedes сбил полицейского

Инспекторы остановили Сергея Вакарина за выезд на встречку. Они заподозрили, что водитель был пьян. При проверке документов депутат начал вести себя агрессивно.

15 июля, 06:38
<p>Фото © <a href="http://www.dumatobolsk.ru/deputati/vakarin-sergey-vladimirovich.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Тобольская городская Дума</a></p>

Фото © Тобольская городская Дума

В Тобольске задержали депутата городской думы Сергея Вакарина, который на автомобиле Mercedes сбил инспектора ГИБДД. Об этом сообщил источник Лайфа.

В отношении народного избранника возбуждено дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Сына экс-депутата из Астрахани отправили под арест за нападение на полицейских после "голого" тарана

Сына экс-депутата из Астрахани отправили под арест за нападение на полицейских после "голого" тарана

Напомним, вечером 13 июля Сергея Вакарина остановили на трассе вблизи Тобольска за выезд на встречку. Инспекторы заподозрили, что водитель был пьян. При проверке документов депутат начал вести себя агрессивно, выхватил телефон, а затем резко дал по газам, сбил полицейского и уехал. Пострадавший лейтенант отделался ссадинами и ушибами. При этом сам народный избранник заявил, что за рулём был не он, а его сын, а сотрудник ГИБДД просто "запнулся и упал".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Тобольский депутат на Mercedes сбил полицейского

вчера в 05:52

В Комсомольске-на-Амуре иномарку разорвало на части после столкновения со столбом

сегодня в 04:04

Житель Барнаула убил участкового и сжёг его тело в служебной машине

сегодня в 06:47

Экс-представитель НАТО объяснил, почему Украина оказалась в опасном положении

сегодня в 06:47

В Сеть слили фото модели, которая хвасталась фигурой в Instagram, но правда оказалась куда печальнее

сегодня в 06:57

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1