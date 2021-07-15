Учёный рассказал, когда третья волна коронавируса в России пойдёт на спад

Третий всплеск заболеваемости коронавирусом в России, скорее всего, пойдёт по "индийскому" сценарию. Исходя из этого, спад можно ожидать во второй половине июля. Такой прогноз озвучил глава лаборатории геномной инженерии МФТИ, учёный-генетик Павел Волчков.

Он сравнил данные по заболеваемости в РФ и Индии, поскольку именно из этой страны пришёл штамм "дельта", который сейчас выявляется у большинства заболевших россиян.

"Взлёт заболеваемости, связанный с "дельтой", начался в конце мая, и я бы ожидал пика где-то в середине июля. Те самые пресловутые три месяца. И падения, если всё пойдёт по условному "индийскому сценарию, — сказал Волчков Ura.ru. — Нужно принимать во внимание географию РФ. Плотность населения и так далее. Понятно, что не будет ровно того же самого... но плюс-минус мы где-то у своего максимума".

Врач-инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог Георгий Викулов добавил, что о выходе на плато пока говорить рано — нужно подождать не менее 14 дней, так как ситуация с ковидом в России всё ещё напряжённая.