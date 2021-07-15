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Учёный рассказал, когда третья волна коронавируса в России пойдёт на спад

А ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что мир находится на ранних этапах третьей волны пандемии.

15 июля, 06:21
<p>Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Третий всплеск заболеваемости коронавирусом в России, скорее всего, пойдёт по "индийскому" сценарию. Исходя из этого, спад можно ожидать во второй половине июля. Такой прогноз озвучил глава лаборатории геномной инженерии МФТИ, учёный-генетик Павел Волчков.

Он сравнил данные по заболеваемости в РФ и Индии, поскольку именно из этой страны пришёл штамм "дельта", который сейчас выявляется у большинства заболевших россиян.

"Взлёт заболеваемости, связанный с "дельтой", начался в конце мая, и я бы ожидал пика где-то в середине июля. Те самые пресловутые три месяца. И падения, если всё пойдёт по условному "индийскому сценарию, сказал Волчков Ura.ru. — Нужно принимать во внимание географию РФ. Плотность населения и так далее. Понятно, что не будет ровно того же самого... но плюс-минус мы где-то у своего максимума".

Учёный: Третья волна ковида в России случилась бы и без индийского штамма

Учёный: Третья волна ковида в России случилась бы и без индийского штамма

Врач-инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог Георгий Викулов добавил, что о выходе на плато пока говорить рано — нужно подождать не менее 14 дней, так как ситуация с ковидом в России всё ещё напряжённая.

А ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что мир находится на ранних этапах третьей волны пандемии новой коронавирусной инфекции. Уже четыре недели подряд растёт уровень заражений.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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