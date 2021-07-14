В ВОЗ заявили о начале третьей волны пандемии коронавируса

Сегодня мир находится на ранних этапах третьей волны пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

"Сейчас мы находимся на ранних этапах третьей волны. Прошлая неделя стала четвёртой подряд, когда в мире растёт уровень заражений CoViD-19, с увеличением количества случаев во всех, кроме одного, регионах ВОЗ. Спустя десять недель снижения уровень смертности также растёт", — сказал он.

По словам Гебреисуса, увеличение числа заболевших CoViD-19 связано с "индийским" штаммом болезни, получившим название "дельта". Сейчас этот вариант зафиксировали уже в 111 странах. Глава ВОЗ подчеркнул, что этот процесс подпитывается возросшим социальным взаимодействием и передвижением людей, а также непоследовательным использованием подтверждённых социальных мер и мер в области общественного здравоохранения.

"Скоро он станет доминирующим штаммом, циркулирующим в мире, если уже не стал", — подчеркнул Гебреисус.