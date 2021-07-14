Онищенко объяснил, в чём лукавство данных ВОЗ об уровне заражения ковидом в России

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя попадание России на четвёртое место в мире по числу заразившихся ковидом, призвал не паниковать, сообщает РИА ФАН. Парламентарий пояснил, что показатель указывает на то, что в нашей стране диагностика CоViD-19 находится на очень высоком уровне.

"Этот показатель даёт представление об общем количестве заболевших, а не об уровне заболеваемости. Мы всегда были в первой десятке по общему числу заболевших. Но этот показатель довольно лукавый", — заявил бывший главный государственный санитарный врач.

По словам Онищенко, лукавство показателя заключается в том, что в России лучше диагностика, более чувствительные тесты и тщательные обследования.

"Главный критерий — не абсолютные значения, а количество заболевших на 100 тысяч населения. Так вот, по этому показателю мы стабильно занимаем девятое-десятое место", — уточнил Онищенко.

При этом данные Всемирной организации здравоохранения, например, по Индии, у Онищенко не вызывают доверия. Он отметил, что по количеству заболевших на 100 тысяч населения страна не вошла в первую десятку, что, как считает врач, говорит о низком уровне местной диагностики CоViD-19.

"Что касается данных ВОЗ по России, то, во-первых, не надо наводить панику. А во-вторых, чтобы ситуация улучшилась, обязательно нужно сделать прививки всем, у кого нет противопоказаний", — резюмировал эксперт.