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Инфекционист спрогнозировал новый пик заболеваемости ковидом в России

Победы над инфекцией в ближайшие два года ожидать не стоит, уверен Тимаков. Лучшей защитой от CoViD-19 специалист назвал вакцинацию.

14 июля, 16:18
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В России ближе к октябрю может наблюдаться новый пик заболеваемости коронавирусом. Об этом в беседе с "Радио 1" заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По словам специалиста, в РФ будет большая прослойка населения, которая не сформировала иммунитет. В настоящее время контакты между людьми снижены, но к моменту окончания летних отпусков ситуация может поменяться.

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"Сейчас люди разъехались по регионам, находятся на дачах, не контактируют. В сентябре все выйдут на работу, начнут активно контактировать друг с другом, а вирус никуда не денется. Соответственно, мы увидим ещё одну волну заболеваемости", — объяснил Тимаков.

Как отметил врач, в ближайшие два года не стоит ожидать победы над ковидом. Тимаков назвал единственным способом защиты от инфекции вакцинацию.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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