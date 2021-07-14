Инфекционист спрогнозировал новый пик заболеваемости ковидом в России

В России ближе к октябрю может наблюдаться новый пик заболеваемости коронавирусом. Об этом в беседе с "Радио 1" заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По словам специалиста, в РФ будет большая прослойка населения, которая не сформировала иммунитет. В настоящее время контакты между людьми снижены, но к моменту окончания летних отпусков ситуация может поменяться.

"Сейчас люди разъехались по регионам, находятся на дачах, не контактируют. В сентябре все выйдут на работу, начнут активно контактировать друг с другом, а вирус никуда не денется. Соответственно, мы увидим ещё одну волну заболеваемости", — объяснил Тимаков.

Как отметил врач, в ближайшие два года не стоит ожидать победы над ковидом. Тимаков назвал единственным способом защиты от инфекции вакцинацию.