Инфекционист спрогнозировал новый пик заболеваемости ковидом в России
Победы над инфекцией в ближайшие два года ожидать не стоит, уверен Тимаков. Лучшей защитой от CoViD-19 специалист назвал вакцинацию.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
В России ближе к октябрю может наблюдаться новый пик заболеваемости коронавирусом. Об этом в беседе с "Радио 1" заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
По словам специалиста, в РФ будет большая прослойка населения, которая не сформировала иммунитет. В настоящее время контакты между людьми снижены, но к моменту окончания летних отпусков ситуация может поменяться.
"Сейчас люди разъехались по регионам, находятся на дачах, не контактируют. В сентябре все выйдут на работу, начнут активно контактировать друг с другом, а вирус никуда не денется. Соответственно, мы увидим ещё одну волну заболеваемости", — объяснил Тимаков.
Как отметил врач, в ближайшие два года не стоит ожидать победы над ковидом. Тимаков назвал единственным способом защиты от инфекции вакцинацию.
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