Москвичка Мария Артёмова, пострадавшая в ДТП с пранкером Эдвардом Билом, прокомментировала приговор, вынесенный блогеру. Женщина отметила, что осталась довольна решением суда и не собирается его обжаловать.

"Я согласна и не обжалую этот приговор, потому что считаю его вполне справедливым. Самое главное, я очень надеюсь, что он извлечёт уроки из всего произошедшего. А ещё более важно то, что он будет с семьёй", — заявила Артёмова в интервью телеканалу "360".

Мария подтвердила, что Бил возместил весь ущерб после жуткого ДТП, однако лично они не встречались, так как всё взаимодействие происходило через адвокатов. Женщина также отметила, что уже не имеет претензий к блогеру. После аварии жизнь Артёмовой, конечно же, очень сильно изменилась. Она всё ещё не может ходить и передвигается на коляске. Из-за этого москвичка с момента ДТП до сих пор ни разу не была дома, так как живёт на четвёртом этаже без лифта.

"Реабилитация — это только первая часть, подготовка к эндопротезированию. То есть ещё будет операция по замене тазобедренного сустава", — пояснила женщина.