"Надеюсь, он извлечёт уроки": Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом назвала справедливым приговор пранкеру
Артёмова после аварии всё ещё не может ходить и передвигается на коляске. К счастью, врачи дают надежду на полное выздоровление.
Пострадавшая в ДТП Мария Артёмова. Фото © Соцсети
Москвичка Мария Артёмова, пострадавшая в ДТП с пранкером Эдвардом Билом, прокомментировала приговор, вынесенный блогеру. Женщина отметила, что осталась довольна решением суда и не собирается его обжаловать.
"Я согласна и не обжалую этот приговор, потому что считаю его вполне справедливым. Самое главное, я очень надеюсь, что он извлечёт уроки из всего произошедшего. А ещё более важно то, что он будет с семьёй", — заявила Артёмова в интервью телеканалу "360".
Мария подтвердила, что Бил возместил весь ущерб после жуткого ДТП, однако лично они не встречались, так как всё взаимодействие происходило через адвокатов. Женщина также отметила, что уже не имеет претензий к блогеру. После аварии жизнь Артёмовой, конечно же, очень сильно изменилась. Она всё ещё не может ходить и передвигается на коляске. Из-за этого москвичка с момента ДТП до сих пор ни разу не была дома, так как живёт на четвёртом этаже без лифта.
"Реабилитация — это только первая часть, подготовка к эндопротезированию. То есть ещё будет операция по замене тазобедренного сустава", — пояснила женщина.
Стоит отметить, что врачи дают положительные прогнозы относительно полного выздоровления Артёмовой. Мария также выразила благодарность своим родным и друзьям, которые поддерживали её во время лечения. Отдельное спасибо женщина адресовала медикам, собиравшим её ногу по кусочкам.
Напомним, днём 1 апреля синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина — водитель одного из повреждённых авто. Она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. Сегодня Пресненский суд Москвы приговорил блогера к двум годам ограничения свободы. Кроме того, пранкера лишили водительских прав сроком на три года.
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