Провокации у границ России будут жёстко пресечены, заявили в Совбезе
Западным оппонентам предложили крепко задуматься, стоит ли организовывать подобные выходки, учитывая возможности российских ВС.
Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ
Россия будет жёстко пресекать провокации, подобные ситуации с британским эсминцем Defender, невзирая на государственную принадлежность нарушителей. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью "Российской газете", отметив, что инцидент с Defender был спланирован Лондоном заранее.
"Подобные действия Россией и впредь будут пресекаться самыми жёсткими методами, невзирая на государственную принадлежность нарушителя. Мы предлагаем нашим оппонентам крепко задуматься, стоит ли организовывать подобные провокации, принимая во внимание возможности российских вооружённых сил", — пояснил Попов.
Он отметил, что заявления высокопоставленных должностных лиц Великобритании о том, что Лондон продолжит добиваться "свободы навигации" именно таким образом, вызывают недоумение. Не исключено, что и в дальнейшем британские корабли пойдут на провокации.
"Однако членов Правительства Великобритании на используемых в провокационных целях кораблях и судах не будет. И в этой связи хочется задать вопрос тому же самому Борису Джонсону или Доминику Раабу — что они смогут ответить семьям британских моряков, за какие такие "великие" идеи моряки пострадают?" — заметил замсекретаря Совбеза РФ.
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Также Попов напомнил, что это не первый случай "подобных недружественных действий со стороны Запада с применением боевых кораблей". Так, в ноябре 2020-го американский эсминец "Джон Маккейн" пересёк границу в акватории залива Петра Великого.
"Аналогичные провокационные действия США и их ближайшие союзники осуществляют и в других регионах мира. Наглядный пример тому — программа "Свобода судоходства". В её рамках проводятся систематические заходы кораблей 7-го флота США в акватории Южно-Китайского моря, которые Китай считает своими", — рассказал Михаил Попов.
Напомним, 23 июня после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.
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