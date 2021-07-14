Провокации у границ России будут жёстко пресечены, заявили в Совбезе

Россия будет жёстко пресекать провокации, подобные ситуации с британским эсминцем Defender, невзирая на государственную принадлежность нарушителей. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью "Российской газете", отметив, что инцидент с Defender был спланирован Лондоном заранее.

"Подобные действия Россией и впредь будут пресекаться самыми жёсткими методами, невзирая на государственную принадлежность нарушителя. Мы предлагаем нашим оппонентам крепко задуматься, стоит ли организовывать подобные провокации, принимая во внимание возможности российских вооружённых сил", — пояснил Попов.

Он отметил, что заявления высокопоставленных должностных лиц Великобритании о том, что Лондон продолжит добиваться "свободы навигации" именно таким образом, вызывают недоумение. Не исключено, что и в дальнейшем британские корабли пойдут на провокации.

"Однако членов Правительства Великобритании на используемых в провокационных целях кораблях и судах не будет. И в этой связи хочется задать вопрос тому же самому Борису Джонсону или Доминику Раабу — что они смогут ответить семьям британских моряков, за какие такие "великие" идеи моряки пострадают?" — заметил замсекретаря Совбеза РФ.

Также Попов напомнил, что это не первый случай "подобных недружественных действий со стороны Запада с применением боевых кораблей". Так, в ноябре 2020-го американский эсминец "Джон Маккейн" пересёк границу в акватории залива Петра Великого.