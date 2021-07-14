Пахло из ливнёвки: Владелец гостиницы в Геленджике за несколько дней до взрыва жаловался в горгаз на характерный запах

Мужчина уверен, что проходящая под улицей Советской газовая труба полностью сгнила и даже якобы стала причиной смерти его соседа, который умер в прошлом году при аналогичных обстоятельствах.