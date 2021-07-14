Пахло из ливнёвки: Владелец гостиницы в Геленджике за несколько дней до взрыва жаловался в горгаз на характерный запах
Мужчина уверен, что проходящая под улицей Советской газовая труба полностью сгнила и даже якобы стала причиной смерти его соседа, который умер в прошлом году при аналогичных обстоятельствах.
Владелец гостевого дома "Азария" Гурам Попов за несколько дней до взрыва обращался с жалобами в горгаз. Об этом сообщают источники Лайфа, близкие к следствию. Мужчина сообщил, что на территории его гостиницы ощущался характерный запах. Сейчас следователи выясняют, почему газовщики не отреагировали на этот сигнал.
Вместе с тем, по информации Лайфа, следственные органы уже изъяли всю документацию у ответственного за "Азарию" филиала "Газпром газораспределение Краснодар". В рамках расследования также будут изучать должностную инструкцию, а также все аудиозаписи, поступающие на телефон диспетчерского аварийного пункта.
Лайф уже сообщал, что "Азария" — это гостевой дом, поэтому пожарный надзор там проверок не проводил. А вот сотрудники горгаза в последний раз наведывались в гостиницу в конце июня – начале июля для заключения договора об обслуживании. Они осматривали котлы, никаких вопросов у них не возникло. Да и в этот раз, по данным нашего источника, владелец "Азарии" чувствовал запах именно из ливнёвок, причём вдоль всей улицы. Владелец гостиницы полагает, что проходящая под улицей Советской труба полностью сгнила и даже якобы стала причиной смерти ещё одного человека — его соседа, который умер в прошлом году при аналогичных обстоятельствах, а дело, по его словам, списали на то, что оставил включёнными газовые конфорки.
Напомним, что взрыв газа прогремел на территории гостиницы "Азария" на Советской улице в Геленджике утром 13 июля. Эпицентром стал магазин на первом этаже здания. Утром туда пришла продавщица и включила свет — тогда и произошёл хлопок. Погиб один человек, пятеро пострадали. Ударной волной оказалось повреждено не только здание, но и три машины, припаркованные рядом. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в краевом СУ СК РФ.
Лайф собрал всё, что известно о взорвавшейся гостинице "Азария" и её хозяине, а также публиковал список пострадавших.
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