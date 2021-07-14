Список гостей Главного военно-морского парада в Петербурге сократили из-за ковидных ограничений

Количество гостей Главного военно-морского парада в Петербурге в День Военно-морского флота сократили из-за коронавирусных ограничений. Об этом рассказал контр-адмирал, подводник, ветеран подразделений особого риска Виктор Самсон в беседе с газетой "Петербургский дневник".

"Сначала организаторы разослали тысячу приглашений, а потом половину из них отозвали, а сейчас отзывают ещё четверть. Решили, что, даже если посадить людей через одного, будет не так безопасно", — цитирует издание контр-адмирала.

В праздничном мероприятии будут участвовать восемь адмиралов. Все они добровольно согласились пройти двухнедельную изоляцию в Зеленогорске. Для участия в параде будут привлечены и юнармейцы, они также проходят карантин в санатории вместе с адмиралами.

"Я болел коронавирусом, в марте нас госпитализировали вместе с женой. Вышел я один, а жена ушла <...> Почти месяц на аппарате искусственной вентиляции лёгких, было очень тяжело, зато теперь я знаю, что это за болезнь и как она опасна", — поделился Виктор Самсон.

Первая репетиция Главного военно-морского парада прошла в ночь с 12 на 13 июля. Вторая намечена на ночь с 14 на 15 июля. Сам же парад пройдёт в акватории Невы и Финского залива 25-го числа.