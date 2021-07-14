Список гостей Главного военно-морского парада в Петербурге сократили из-за ковидных ограничений
В торжественном мероприятии примут участие восемь адмиралов, все они добровольно согласились пройти двухнедельную изоляцию.
Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Количество гостей Главного военно-морского парада в Петербурге в День Военно-морского флота сократили из-за коронавирусных ограничений. Об этом рассказал контр-адмирал, подводник, ветеран подразделений особого риска Виктор Самсон в беседе с газетой "Петербургский дневник".
"Сначала организаторы разослали тысячу приглашений, а потом половину из них отозвали, а сейчас отзывают ещё четверть. Решили, что, даже если посадить людей через одного, будет не так безопасно", — цитирует издание контр-адмирала.
В праздничном мероприятии будут участвовать восемь адмиралов. Все они добровольно согласились пройти двухнедельную изоляцию в Зеленогорске. Для участия в параде будут привлечены и юнармейцы, они также проходят карантин в санатории вместе с адмиралами.
"Я болел коронавирусом, в марте нас госпитализировали вместе с женой. Вышел я один, а жена ушла <...> Почти месяц на аппарате искусственной вентиляции лёгких, было очень тяжело, зато теперь я знаю, что это за болезнь и как она опасна", — поделился Виктор Самсон.
Первая репетиция Главного военно-морского парада прошла в ночь с 12 на 13 июля. Вторая намечена на ночь с 14 на 15 июля. Сам же парад пройдёт в акватории Невы и Финского залива 25-го числа.
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности Судана к ратификации соглашения о строительстве базы ВМФ РФ на Красном море. Документ предписывает, что Москва сможет разместить до четырёх кораблей сразу.
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