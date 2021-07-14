СМИ: Месси согласился продлить контракт с "Барселоной" и снизить зарплату
С начала июля аргентинец стал свободным агентом, так как его предыдущее соглашение с каталонцами подошло к концу.
Фото © FC Barcelona
Футболист Лионель Месси согласился продлить контракт с "Барселоной". Как сообщает Sport.es, аргентинец также дал согласие на снижение зарплаты.
По данным издания, Месси подпишет договор с клубом на пять лет, а его зарплата станет меньше на 50% из-за серьёзных финансовых проблем у "Барселоны". Кроме того, стороны укажут в контракте отступные в размере 350 миллионов евро.
Добавим, что с 1 июля Месси стал свободным агентом, так как срок его предыдущего контракта с "Барселоной" подошёл к концу. Сам он в это время был на Кубке Америки, который выиграл вместе со сборной Аргентины.
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