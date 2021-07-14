СМИ: Месси согласился продлить контракт с "Барселоной" и снизить зарплату

Футболист Лионель Месси согласился продлить контракт с "Барселоной". Как сообщает Sport.es, аргентинец также дал согласие на снижение зарплаты.

По данным издания, Месси подпишет договор с клубом на пять лет, а его зарплата станет меньше на 50% из-за серьёзных финансовых проблем у "Барселоны". Кроме того, стороны укажут в контракте отступные в размере 350 миллионов евро.