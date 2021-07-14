Британского легкоатлета поймали на кокаине за девять дней до старта Олимпиады

По данным издания, спортсмен уже нанял юристов для защиты собственных интересов. Пока никаких комментариев от легкоатлета на этот счёт нет.

Двое гребцов сборной России попались на допинге и могут не поехать на Олимпиаду

Добавим, что на Играх в Токио Дастин должен был выступать на дистанции 800 метров, где считался одним из претендентов на медаль. Кроме того, не так давно он побил мировой рекорд среди юношей до 23 лет.