Британского легкоатлета поймали на кокаине за девять дней до старта Олимпиады
На Играх в Токио он должен был выйти на дистанции 800 метров, где считался одним из претендентов на награды.
Фото © Instagram/oliver_dustin_
В допинг-пробе британского легкоатлета Оливера Дастина обнаружили кокаин, сообщает The Times.
По данным издания, спортсмен уже нанял юристов для защиты собственных интересов. Пока никаких комментариев от легкоатлета на этот счёт нет.
Добавим, что на Играх в Токио Дастин должен был выступать на дистанции 800 метров, где считался одним из претендентов на медаль. Кроме того, не так давно он побил мировой рекорд среди юношей до 23 лет.
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