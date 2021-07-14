Пранкер Эдвард Бил после приговора заявил, что испортил себе жизнь

Пранкер Эдвард Бил прокомментировал приговор суда по делу о ДТП в центре Москвы. Видео © LIFE

Пранкер Эдвард Бил, которому сегодня вынесли приговор по делу о резонансном ДТП в центре Москвы, поблагодарил свою аудиторию и призвал других не повторять его ошибок. Лайфу удалось пообщаться с блогером сразу после судебного заседания.

По словам Била, никому не было бы легче, если бы его посадили в тюрьму. Назначенное судом наказание позволит реабилитироваться, поскольку никогда не поздно исправить ошибки, уверен блогер.

"Будет гораздо проще и лучше, если я пойду навстречу и ко мне навстречу пойдут. Именно так человек и исправляется. Мне 25, я ещё молодой, всё ещё впереди. Не совершайте этих ошибок, ребят. По сути, я испортил себе жизнь сейчас", — объяснил пранкер.