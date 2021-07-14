НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

МЧС предложило отменить запрет на разведение костров на даче

Новые правила могут распространить и на сжигание мусора, листьев и других отходов, которые предлагалось уничтожать в яме метровой глубины или в металлической бочке объёмом не более кубического метра.

14 июля, 14:38

Фото © Shutterstock

МЧС России планирует разрешить владельцам дач разводить костры и сжигать мусор на участках. Соответствующий проект, разработанный ведомством, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в один из пунктов правил противопожарного режима. Ранее там было указано, что разводить огонь запрещается на землях общего пользования населённых пунктов, а также на территориях частных домовладений.

"Слова "разводить костры" исключить", — говорится в новом документе.

Адвокат рассказал, как клиента оштрафовали за поросший сорняками участок

Адвокат рассказал, как клиента оштрафовали за поросший сорняками участок

Напомним, что с 1 января в России были введены новые правила для дачников. Они предполагают, что разводить открытый огонь можно только на расстоянии минимум пяти метров от зданий и построек. Касается это даже мангалов для приготовления шашлыка. Кроме того, сжигать сухие листья или траву разрешено только в яме метровой глубины или в металлической бочке объёмом не более кубического метра. Причём такой, которую можно полностью накрыть крышкой.

Ранее Лайф рассказывал, за что можно получить штраф на даче. Например, серьёзное наказание можно заработать, решив наведаться в соседний лес с топором или пилой.

Юрист перечислила растения, за которые дачникам грозят большие штрафы

Юрист перечислила растения, за которые дачникам грозят большие штрафы

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Челябинской области потушили все природные пожары

12 июля, 19:41

Митя Фомин раскрыл, как заработал на квартиры в Москве и замок в Италии

3 июля, 17:11

Список гостей Главного военно-морского парада в Петербурге сократили из-за ковидных ограничений

сегодня в 15:06

Путин и Лукашенко обсудили увеличение активности НАТО на Украине

сегодня в 15:41

Тиктокер признался в прямом эфире, что растлил звезду "Очень странных дел", когда ей было лишь 16

сегодня в 15:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1