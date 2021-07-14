МЧС предложило отменить запрет на разведение костров на даче
Новые правила могут распространить и на сжигание мусора, листьев и других отходов, которые предлагалось уничтожать в яме метровой глубины или в металлической бочке объёмом не более кубического метра.
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МЧС России планирует разрешить владельцам дач разводить костры и сжигать мусор на участках. Соответствующий проект, разработанный ведомством, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Изменения предлагается внести в один из пунктов правил противопожарного режима. Ранее там было указано, что разводить огонь запрещается на землях общего пользования населённых пунктов, а также на территориях частных домовладений.
"Слова "разводить костры" исключить", — говорится в новом документе.
Напомним, что с 1 января в России были введены новые правила для дачников. Они предполагают, что разводить открытый огонь можно только на расстоянии минимум пяти метров от зданий и построек. Касается это даже мангалов для приготовления шашлыка. Кроме того, сжигать сухие листья или траву разрешено только в яме метровой глубины или в металлической бочке объёмом не более кубического метра. Причём такой, которую можно полностью накрыть крышкой.
Ранее Лайф рассказывал, за что можно получить штраф на даче. Например, серьёзное наказание можно заработать, решив наведаться в соседний лес с топором или пилой.
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