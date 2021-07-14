Пензенский суд назначил от двух до 10 лет колонии 27 фигурантам дела о массовой драке в Чемодановке
25 человек были освобождены от наказания в зале суда в связи с отбытием вынесенных им сроков.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Пензенского областного суда
Пензенский областной суд в среду вынес приговор по делу о массовой драке в селе Чемодановка летом 2019 года, в результате которой один человек погиб, ещё четверо пострадали. Фигурантами стали 28 человек, один из которых по итогу оказался оправдан, а ещё 25 были освобождены от наказания в зале суда в связи с отбытием вынесенных им сроков. Таким образом, отбывать наказание остались только двое.
"Назначить Юрченко Николаю Петровичу 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Яненко Павлу Алексеевичу — 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима", — говорится в вердикте суда.
Добавим, что ещё девять фигурантов были приговорены к двум годам колонии общего режима, 11 фигурантов — к трём годам колонии общего режима, пятеро фигурантов — к трём годам и одному месяцу колонии общего режима. Все они вышли на свободу уже сегодня.
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Напомним, вечером 13 июня 2019 года в селе Чемодановка Пензенской области группа цыган после словесной перепалки подралась с селянами. В итоге один человек погиб, четверо пострадали. Делом занялся центральный аппарат Следственного комитета России, более 170 человек были доставлены в полицию. Вскоре цыгане добровольно покинули село, оставив своих питомцев и скот.
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