В Шереметьево 23 июля возобновит работу терминал С

С 23 июля возобновится работа терминала С московского аэропорта Шереметьево. Туда будут переведены международные рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из терминала D, об этом сообщается на сайте воздушной гавани.

"Возобновление полётов из терминала С — важное событие, которое свидетельствует о возвращении работы аэропорта в полномасштабный режим, задействуя при этом созданные нами самые современные и высокотехнологичные инфраструктурные мощности", — отметил гендиректор АО "МАШ" Михаил Василенко, пообещав, что пассажирам и гостям будет предложено высочайшее качество комфорта и обслуживания.

Как указали в пресс-службе аэропорта, вылет первого рейса авиакомпании "Аэрофлот" в Стамбул из терминала состоится 23 июля в 21:25 мск. Остальные международные рейсы будут переведены в терминал С на следующий день.