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В Шереметьево 23 июля возобновит работу терминал С

Первыми из него отправятся самолёты компании "Аэрофлот". Как отмечается, из-за увеличения числа международных рейсов возрастают потребности в пропускной способности.

14 июля, 14:23
<p>Фото © ТАСС / Александр Авилов</p>

Фото © ТАСС / Александр Авилов

С 23 июля возобновится работа терминала С московского аэропорта Шереметьево. Туда будут переведены международные рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из терминала D, об этом сообщается на сайте воздушной гавани.

"Возобновление полётов из терминала С — важное событие, которое свидетельствует о возвращении работы аэропорта в полномасштабный режим, задействуя при этом созданные нами самые современные и высокотехнологичные инфраструктурные мощности", — отметил гендиректор АО "МАШ" Михаил Василенко, пообещав, что пассажирам и гостям будет предложено высочайшее качество комфорта и обслуживания.

Как указали в пресс-службе аэропорта, вылет первого рейса авиакомпании "Аэрофлот" в Стамбул из терминала состоится 23 июля в 21:25 мск. Остальные международные рейсы будут переведены в терминал С на следующий день.

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Напомним, весной 2017 года терминал C в Шереметьево был закрыт на реконструкцию, его открыли почти полностью обновлённым в январе 2020 года. Однако в марте 2020-го международный терминал был вынужден временно приостановить работу из-за снижения пассажиропотока на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией. Кроме того, в апреле 2020 года был временно закрыт терминал D аэропорта Шереметьево по той же причине. Свою работу он возобновил в июле прошлого года.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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