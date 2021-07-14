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Путин и Лукашенко поручили разработать план противодействия санкциям Запада

Накануне в ходе пятичасовых переговоров президенты обсудили широкий круг вопросов, затронув и международную повестку.

14 июля, 14:46
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко поручили правительствам двух стран разработать и принять совместный план противодействия западным санкциям. Об этом заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в разговоре с МГТРК "Мир".

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"Одним из поводов для её (встречи. — Прим. Лайфа) проведения стало письмо президента Беларуси в адрес президента России, касающееся <...> противодействия санкционной политике коллективного Запада в отношении Беларуси и России. Президентам нужно было обсудить план совместных действий в данной ситуации, и во время телефонного разговора президент Путин предложил встретиться в Санкт-Петербурге", — объяснила пресс-секретарь Лукашенко.

По словам Эйсмонт, в ходе пятичасовых переговоров, договорённость о которых была достигнута ещё 1 июля, был затронут самый широкий спектр проблем. От ковида и авиаперелётов до тем безопасности, интеграции и экономики.

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Напомним, 13 июля в Петербурге прошла встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Это был четвёртый визит белорусского лидера в Россию с начала 2021 года. Так, 22 февраля Путин и Лукашенко встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи.


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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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