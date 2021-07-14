Путин и Лукашенко поручили разработать план противодействия санкциям Запада
Накануне в ходе пятичасовых переговоров президенты обсудили широкий круг вопросов, затронув и международную повестку.
Фото © Shutterstock
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко поручили правительствам двух стран разработать и принять совместный план противодействия западным санкциям. Об этом заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в разговоре с МГТРК "Мир".
"Одним из поводов для её (встречи. — Прим. Лайфа) проведения стало письмо президента Беларуси в адрес президента России, касающееся <...> противодействия санкционной политике коллективного Запада в отношении Беларуси и России. Президентам нужно было обсудить план совместных действий в данной ситуации, и во время телефонного разговора президент Путин предложил встретиться в Санкт-Петербурге", — объяснила пресс-секретарь Лукашенко.
По словам Эйсмонт, в ходе пятичасовых переговоров, договорённость о которых была достигнута ещё 1 июля, был затронут самый широкий спектр проблем. От ковида и авиаперелётов до тем безопасности, интеграции и экономики.
Напомним, 13 июля в Петербурге прошла встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Это был четвёртый визит белорусского лидера в Россию с начала 2021 года. Так, 22 февраля Путин и Лукашенко встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи.
Комментариев: 0