Шойгу рассказал, почему Российская армия самая современная в мире
В последние годы удалось преобразить ВС, а также отношение к ним в обществе. Если раньше кто-то мог заявлять, что "на парад повезли консервные банки", то сегодня таких разговоров нет, указал министр.
Сергей Шойгу. Фото © Kremlin.ru
Отечественные Вооружённые силы по доле современной техники в стратегических ядерных силах обогнали все армии мира. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с коллективом компании "Роствертол".
"Российская армия имеет больше 70%, а если говорить точнее, то почти 71% современного вооружения и техники. Это самый высокий процент среди всех армий мира", — отметил министр.
При этом стратегические ядерные силы страны оснащены современной техникой на 83%, подчеркнул Шойгу. По его словам, за последнее десятилетие удалось кардинально преобразить армию, а также отношение к ней в обществе. Если раньше кто-то мог заявлять, что "на парад повезли очередные консервные банки", то сегодня на этот счёт никто не заикается, добавил глава Минобороны.
Ранее сообщалось, что в России стартовали крупнейшие в истории учения Росгвардии "Заслон-2021". Они продлятся до 30 июля и являются частью подготовки к главным в этом году манёврам Российской армии — "Запад-2021", которые состоятся в сентябре.
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