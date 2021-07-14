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Шойгу рассказал, почему Российская армия самая современная в мире

В последние годы удалось преобразить ВС, а также отношение к ним в обществе. Если раньше кто-то мог заявлять, что "на парад повезли консервные банки", то сегодня таких разговоров нет, указал министр.

14 июля, 15:25
<p>Сергей Шойгу. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/62175/photos/62341" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru </a></p>

Сергей Шойгу. Фото © Kremlin.ru

Отечественные Вооружённые силы по доле современной техники в стратегических ядерных силах обогнали все армии мира. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с коллективом компании "Роствертол".

"Российская армия имеет больше 70%, а если говорить точнее, то почти 71% современного вооружения и техники. Это самый высокий процент среди всех армий мира", — отметил министр.

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При этом стратегические ядерные силы страны оснащены современной техникой на 83%, подчеркнул Шойгу. По его словам, за последнее десятилетие удалось кардинально преобразить армию, а также отношение к ней в обществе. Если раньше кто-то мог заявлять, что "на парад повезли очередные консервные банки", то сегодня на этот счёт никто не заикается, добавил глава Минобороны.

Ранее сообщалось, что в России стартовали крупнейшие в истории учения Росгвардии "Заслон-2021". Они продлятся до 30 июля и являются частью подготовки к главным в этом году манёврам Российской армии — "Запад-2021", которые состоятся в сентябре.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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