Шойгу рассказал, почему Российская армия самая современная в мире

Отечественные Вооружённые силы по доле современной техники в стратегических ядерных силах обогнали все армии мира. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с коллективом компании "Роствертол".

"Российская армия имеет больше 70%, а если говорить точнее, то почти 71% современного вооружения и техники. Это самый высокий процент среди всех армий мира", — отметил министр.

При этом стратегические ядерные силы страны оснащены современной техникой на 83%, подчеркнул Шойгу. По его словам, за последнее десятилетие удалось кардинально преобразить армию, а также отношение к ней в обществе. Если раньше кто-то мог заявлять, что "на парад повезли очередные консервные банки", то сегодня на этот счёт никто не заикается, добавил глава Минобороны.