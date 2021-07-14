Мурашко объяснил, как получить медотвод от вакцинации от ковида

Противопоказания при получении медотвода от вакцинации от коронавирусной инфекции определяются лечащим врачом или врачом той специальности, в компетенции которой они определены. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью РИА "Новости".

"Порядок оформления медотвода от вакцинации такой: наличие медицинских противопоказаний определяется лечащим врачом или врачом той специальности, в компетенции которой определены противопоказания против вакцинации", — пояснил глава Минздрава России.

Министр уточнил, что противопоказания могут быть как постоянными, так и временными. Документ о медицинском отводе от вакцинации выдаётся той организацией, где наблюдается пациент по заболеванию, ставшему причиной выдачи такой справки.

Если у пациента есть временные противопоказания к вакцинации, то срок действия справки — до 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего документ, уточнил Мурашко.

Министр напомнил об исследованиях, доказывающих, что заболеваемость коронавирусом близкого круга вакцинированного человека снижается как минимум на треть. Глава Минздрава уточнил: если в семье есть человек, который по объективным медицинским противопоказаниям не может вакцинироваться, риск заражения можно снизить, если привьются его близкие родственники.