Секретный план адмирала Ховрина: ВМФ России готовит "поезд из ракет" для кораблей НАТО В ближайшее время Чёрное море планируют посетить два британских боевых корабля. Капитаны эсминцев HMS Diamond и HMS Dauntless могут повторить выходку HMS Defender и нарушить морскую границу России. На случай, если это произойдёт, ВМФ России готовит специальный план действий. 7 июля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Finnbarr Webster © Wikipedia

Для чего заходили?

Комментируя инцидент с эсминцем Defender, нарушившим морскую границу Крыма у мыса Фиолент, глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что Великобритания "продолжит так делать", и анонсировал новые визиты военных кораблей в Чёрное море. Рааб сообщил, что траектория движения "Дефендера" через российские территориальные воды — "это международный, признанный маршрут движения". Он добавил, что "ВМС Великобритании имеют полное право беспрепятственно проходить через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом".

Территориальные границы Крыма как части России Великобритания публично не признаёт, однако даже в истории с эсминцем Defender произошло нечто совершенно особенное: пары устных предупреждений от командира корабля ВМФ России и предупредительной стрельбы по британскому эсминцу хватило, чтобы люди с акцентом, как в "Острых козырьках", засуетились на мостике, включили голову и вышли в нейтральные воды, по которым совершенно спокойно ходит торговый флот. Нового визита HMS Defender в Чёрное море пока не ожидается, но вот его "одноклассники" у берегов Крыма могут появиться с высокой вероятностью.

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Соединённые Штаты и Британия во время провокации эсминца Defender в Чёрном море пытались таким образом вскрыть систему береговой обороны России: на эсминце ВМС Великобритании и самолётах-разведчиках установлены сверхчувствительные антенны, которые улавливают излучение специальных боевых систем, активированных для отражения угрозы с моря.

Источники Лайфа сообщают, что под "вскрытие" береговой обороны в Крыму Пентагон и ВМС Великобритании замаскировали операцию по изучению противокорабельного щита побережья — комплекса "Бастион". Британский корабль и американский самолёт-разведчик интересовала РЛС "Монолит" — станция обнаружения и наведения по морским целям, которая уже включалась для "сигнала" американскому эсминцу "Дональд Кук" в 2014 году и, по словам источника Лайфа в ВМФ, "позволяет адресно предупредить любой боевой корабль о скором применении оружия".

Повторение навала

Военные специалисты, знакомые с методами и техникой уничтожения кораблей вероятного противника, отмечают, что следующий визит Королевского военно-морского флота может обернуться настоящей игрой нервов. Вероятно, помимо эсминца с ракетами на борту сначала в Одессу, а потом и к морской границе России подойдут сразу два корабля — эсминец HMS Diamond ("Алмаз") и HMS Dauntless ("Бесстрашный").

Эти корабли спущены на воду с разницей в год и, по слухам, представляют собой "специальную" версию эсминцев Type 45: на их борту помимо обычного радиолокационного оборудования находятся системы, способные составлять "подробный электронный портрет" любой цели. Они же печально известны из-за "грохочущих, как консервная банка", двигателей, а ошибки в производстве электросистем и отливке гребных винтов однажды привели к тому, что "Алмаз" сломался прямо в Персидском заливе.

Не исключено, что вместе с эсминцами для острастки британцы привезут и вооружённый эскорт — фрегаты Type 23. У ВМС Великобритании 13 таких кораблей, поэтому выделить для очередной провокации в Чёрном море два или три не составит никакого труда. Повторения "черноморского навала" 32-летней давности, когда российские корабли таранили американские крейсеры за нарушение границы, не имея приказа открыть огонь, военные не ожидают — в Крыму давно сформирован "ударный кулак", а на случай повторения вторжения разработан специальный план.

Решительный отпор

О деталях возможных ответных действий ВМФ России впервые ещё во времена СССР рассказал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Владимир Маслов. Массовой поддержки на флоте его идеи долгое время не находили — Маслов был одним из тех, кто считал, что к сознательному нарушению границы нужно относиться по принципу нулевой терпимости, то есть если корабль специально вторгается в территориальные воды, чтобы проверить советский флот на прочность, то его нужно топить. Или, во всяком случае, лишить хода максимально показательно и без лишних предупреждений.

Адмирал Николай Иванович Ховрин во время беседы с юнгами Московского кадетского корпуса. Фото © ТАСС / Олег Булдаков

Свои идеи он показал на крупнейших учениях Военно-морского флота "Океан-75", и почти сразу стало понятно, что этот метод работает. Отражение учебной атаки резким ударом по условным нарушителям границы позволило "сбивать" волну атакующих и проводить контрудар. Первым, кто поддержал эти выводы, оказался командующий Черноморским флотом адмирал Николай Ховрин. Он же предложил встречать потенциального агрессора не простым ракетным ударом, а "поездом из ракет" — массированным ракетным обстрелом "на подавление", используя при этом самые боеспособные корабли флота.

Ракетная эскадра

Малый ракетный корабль "Грайворон". Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Первый эшелон "поезда из ракет" Черноморского флота российского образца построен в лучших традициях плана Ховрина — 4-я отдельная бригада подводных лодок, в состав которой входят ДПЛ 636.3 — дизель-электрические подводные лодки "Варшавянка". Второй эшелон — дивизион ракетных кораблей 41-й бригады ЧФ. В 2021-м командование этого соединения поздравили с пополнением: бригада получила малый ракетный корабль "Грайворон" проекта 21631 "Буян-М". И это только современные корабли, построенные и переданные флоту в последние несколько лет. Помимо них в портах Черноморского флота находятся модернизированные корабли советской постройки, способные затопить судно практически с любым водоизмещением, не отходя от причальной стенки. Новые корабли вооружены крылатыми ракетами "Калибр" в нескольких исполнениях, включая ракеты 3М54 для подавления вражеских надводных кораблей.

Кроме того, в Севастополь с боевого дежурства в Средиземном море вернулись флагманы флота — ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен". Первый вооружён сверхзвуковыми крылатыми ракетами "Вулкан", на борту второго находятся крылатые ракеты "Калибр". Не стоит забывать и о том, что поддержку кораблям в случае необходимости окажет комплекс "Бастион" с ракетами П-800 "Оникс".

Военные говорят, что, если приказ на уничтожение нарушителя государственной границы будет получен, даже небольшого количества этих кораблей хватит, чтобы превратить британские эсминцы в дымящиеся обломки — суммарный расход на два британских корабля может составить до пары десятков ракет. Об оснащении кораблей ЧФ хорошо знают и в британском Минобороны, поэтому правительство страны, вероятно, как раз в данный момент оценивает все риски новой провокации.