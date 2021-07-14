Путин и Лукашенко обсудили увеличение активности НАТО на Украине

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили увеличение активности НАТО на территории Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

"Международная повестка — западная политика в отношении Беларуси и России, в частности Европейского союза и США. Украина. Здесь отдельно обсудили ситуацию с увеличением военного присутствия блока НАТО на территории страны. В частности, проведение масштабных учений и планы альянса по строительству военных баз", — цитирует её слова телеграм-канал "Пул Первого".

Кроме того, главы двух стран обсудили безопасность и оборону, а также противодействие терроризму, киберпреступлениям. Пресс-секретарь Лукашенко подчеркнула, что по данному блоку вопросов у сторон не возникло никаких разногласий.