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Путин и Лукашенко обсудили увеличение активности НАТО на Украине

Как сообщила пресс-секретарь белорусского лидера, в частности, были затронуты вопросы проведения масштабных учений и планов альянса по строительству военных баз.

14 июля, 15:41
<p>Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/65428/photos/65543" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото © Kremlin.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили увеличение активности НАТО на территории Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

"Международная повестка — западная политика в отношении Беларуси и России, в частности Европейского союза и США. Украина. Здесь отдельно обсудили ситуацию с увеличением военного присутствия блока НАТО на территории страны. В частности, проведение масштабных учений и планы альянса по строительству военных баз", — цитирует её слова телеграм-канал "Пул Первого".

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Кроме того, главы двух стран обсудили безопасность и оборону, а также противодействие терроризму, киберпреступлениям. Пресс-секретарь Лукашенко подчеркнула, что по данному блоку вопросов у сторон не возникло никаких разногласий.

Напомним, 13 июля в Петербурге прошла встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Это был четвёртый визит белорусского лидера в Россию с начала 2021 года. Так, 22 февраля Путин и Лукашенко встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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