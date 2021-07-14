Путин и Лукашенко обсудили увеличение активности НАТО на Украине
Как сообщила пресс-секретарь белорусского лидера, в частности, были затронуты вопросы проведения масштабных учений и планов альянса по строительству военных баз.
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото © Kremlin.ru
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили увеличение активности НАТО на территории Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
"Международная повестка — западная политика в отношении Беларуси и России, в частности Европейского союза и США. Украина. Здесь отдельно обсудили ситуацию с увеличением военного присутствия блока НАТО на территории страны. В частности, проведение масштабных учений и планы альянса по строительству военных баз", — цитирует её слова телеграм-канал "Пул Первого".
Кроме того, главы двух стран обсудили безопасность и оборону, а также противодействие терроризму, киберпреступлениям. Пресс-секретарь Лукашенко подчеркнула, что по данному блоку вопросов у сторон не возникло никаких разногласий.
Напомним, 13 июля в Петербурге прошла встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Это был четвёртый визит белорусского лидера в Россию с начала 2021 года. Так, 22 февраля Путин и Лукашенко встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи.
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