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В Минздраве заявили, что "Спутник V" не вредит при беременности

Прививаться рекомендуют женщинам, находящимся в положении, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

14 июля, 15:36
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

"Спутник V" не воздействует на течение беременности и развитие потомства негативным образом. Об этом в интервью РИА "Новости" сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В ходе изучения репродуктивной токсичности отечественной вакцины "Спутник V" не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства", — отметил министр.

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По словам Мурашко, беременным женщинам рекомендовано прививаться в тех случаях, когда "ожидаемая польза превышает потенциальный вред плоду". Тем, кто находится в группе риска тяжёлого течения ковида, стоит прививаться с 22-й недели беременности.

"Клинические данные по применению вакцины "Спутник V" у женщин, кормящих грудью, на данный момент отсутствуют, в связи с этим применение вакцины в период грудного вскармливания в данный момент не показано", — добавил Мурашко.

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Напомним, в своих рекомендациях Минздрав также предупредил о риске преждевременных родов у не привитых от ковида беременных. Вероятность неблагоприятного исхода у невакцинированных увеличивается на 15–20%, отметили в ведомстве.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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