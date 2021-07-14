В Минздраве заявили, что "Спутник V" не вредит при беременности

"Спутник V" не воздействует на течение беременности и развитие потомства негативным образом. Об этом в интервью РИА "Новости" сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В ходе изучения репродуктивной токсичности отечественной вакцины "Спутник V" не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства", — отметил министр.

По словам Мурашко, беременным женщинам рекомендовано прививаться в тех случаях, когда "ожидаемая польза превышает потенциальный вред плоду". Тем, кто находится в группе риска тяжёлого течения ковида, стоит прививаться с 22-й недели беременности.