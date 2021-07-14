В Минздраве заявили, что "Спутник V" не вредит при беременности
Прививаться рекомендуют женщинам, находящимся в положении, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.
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"Спутник V" не воздействует на течение беременности и развитие потомства негативным образом. Об этом в интервью РИА "Новости" сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В ходе изучения репродуктивной токсичности отечественной вакцины "Спутник V" не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства", — отметил министр.
По словам Мурашко, беременным женщинам рекомендовано прививаться в тех случаях, когда "ожидаемая польза превышает потенциальный вред плоду". Тем, кто находится в группе риска тяжёлого течения ковида, стоит прививаться с 22-й недели беременности.
"Клинические данные по применению вакцины "Спутник V" у женщин, кормящих грудью, на данный момент отсутствуют, в связи с этим применение вакцины в период грудного вскармливания в данный момент не показано", — добавил Мурашко.
Напомним, в своих рекомендациях Минздрав также предупредил о риске преждевременных родов у не привитых от ковида беременных. Вероятность неблагоприятного исхода у невакцинированных увеличивается на 15–20%, отметили в ведомстве.
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