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Врач рассказал, почему коронавирус влияет на сексуальную активность

У заразившихся инфекцией повреждаются клетки, которые отвечают за выработку тестостерона.

14 июля, 19:05

Фото © Shutterstock

CoViD-19 — это полиорганное заболевание, из-за которого у людей снижается энергетический потенциал. Так, сексуальная активность при сложном течении болезни уходит на второй план. Президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук назвал причины влияния коронавируса на интимную жизнь в беседе с "Лентой.ру".

"Сексуальная функция при неблагоприятных условиях, как правило, дезактуализируется и уходит на второй план. Таким образом, природа оберегает от воспроизводства в неблагоприятный период", — отметил Кульгавчук.

Сексолог заявил, что при коронавирусе повреждаются клетки Лейдига, "которые отвечают за выработку тестостерона". По его словам, это также может служить причиной снижения сексуального желания и, соответственно, возможностей в постели.

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Кстати, ранее Лайф писал о пользе секса после вакцинации. Как отметил доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, после прививки от коронавируса при интимной близости "происходит эмоциональный подъём, который способствует повышению иммунитета".

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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