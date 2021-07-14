Врач рассказал, почему коронавирус влияет на сексуальную активность
У заразившихся инфекцией повреждаются клетки, которые отвечают за выработку тестостерона.
Фото © Shutterstock
CoViD-19 — это полиорганное заболевание, из-за которого у людей снижается энергетический потенциал. Так, сексуальная активность при сложном течении болезни уходит на второй план. Президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук назвал причины влияния коронавируса на интимную жизнь в беседе с "Лентой.ру".
"Сексуальная функция при неблагоприятных условиях, как правило, дезактуализируется и уходит на второй план. Таким образом, природа оберегает от воспроизводства в неблагоприятный период", — отметил Кульгавчук.
Сексолог заявил, что при коронавирусе повреждаются клетки Лейдига, "которые отвечают за выработку тестостерона". По его словам, это также может служить причиной снижения сексуального желания и, соответственно, возможностей в постели.
Кстати, ранее Лайф писал о пользе секса после вакцинации. Как отметил доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, после прививки от коронавируса при интимной близости "происходит эмоциональный подъём, который способствует повышению иммунитета".
Комментариев: 0