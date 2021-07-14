Умер известный французский художник Кристиан Болтанский

Один из ведущих французских современных художников Кристиан Болтанский умер в возрасте 76 лет. Он боролся с онкологией, сообщает France Info.

"Он умер сегодня утром в больнице Кошэн в Париже, где находился несколько дней. Он был болен. Он был скромным человеком, скрывал всё, пока мог. Это большая потеря. Он любил прежде всего передачу информации между людьми, через истории, через воспоминания. Он останется одним из величайших рассказчиков своего времени. Он был невероятным изобретателем", — заявил бывший директор Национального центра искусства и культуры имени Жоржа Помпиду Бернар Блистен.

Кристиан Болтанский родился в 1944 году в Париже. Его отец имел польско-еврейские корни и работал врачом, мать-француженка была убеждённой католичкой. В подростковом возрасте Болтанский бросил школу и начал заниматься живописью. В дальнейшем стал развивать творческую деятельность и создавал инсталляции с марионетками, тенями и старинными вещами.

"Мой отец был евреем. Во время войны мама испугалась. Однажды она сделала вид, что ругается с ним. Потом она спрятала его под полом и подала на развод. Он пробыл в этом тайнике полтора года. Затем мои родители поженились вновь", — рассказывал художник о своей семье.

В 2006 году Кристиан Болтанский стал лауреатом Императорской премии Японии в номинации "скульптура". О скульпторе сняли документальный фильм La Recherche de Christian B ("Поиски Кристиана Б.").