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Прокуратура Москвы потребует ужесточить наказание пранкеру Эдварду Билу

Сегодня суд на два года ограничил блогеру свободу и на три года лишил водительских прав. Но столичное надзорное ведомство планирует направить вердикт на пересмотр.

14 июля, 18:33

Фото © VK / Edward Bil

Прокуратура Москвы намерена просить ужесточения наказания блогеру Эдварду Билу. Фото © Сайт Прокуратуры г. Москвы

Прокуратура Москвы намерена просить ужесточения наказания блогеру Эдварду Билу. Фото © Сайт Прокуратуры г. Москвы

В пресс-службе Прокуратуры города Москвы сообщили о решении подать апелляцию на приговор, вынесенный Пресненским районным судом столицы блогеру Эдварду Билу. Сегодня суд рассмотрел дело о резонансном ДТП с участием молодого человека и на два года ограничил ему свободу. Кроме того, Билу запретили садиться за руль в ближайшие три года. Однако столичное надзорное ведомство планирует дать правомерную оценку такому судебному решению.

"Будет дана оценка как судебному решению, так и бездействию органов профилактики, не принявших должных мер к своевременному пресечению нарушений правил дорожного движения Билом, что явилось причиной совершения им значительного числа административных правонарушений и в конечном итоге преступления, повлёкшего тяжкий вред здоровью человека", — сказано в сообщении пресс-службы.

Пранкер Эдвард Бил после приговора заявил, что испортил себе жизнь

Пранкер Эдвард Бил после приговора заявил, что испортил себе жизнь

Напомним, днём 1 апреля синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина — водитель одного из повреждённых авто. Она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.

"Надеюсь, он извлечёт уроки": Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом назвала справедливым приговор пранкеру

"Надеюсь, он извлечёт уроки": Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом назвала справедливым приговор пранкеру

14 июля Пресненский суд Москвы приговорил блогера к двум годам ограничения свободы. Кроме того, пранкера лишили водительских прав сроком на три года.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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