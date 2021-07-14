Прокуратура Москвы потребует ужесточить наказание пранкеру Эдварду Билу

В пресс-службе Прокуратуры города Москвы сообщили о решении подать апелляцию на приговор, вынесенный Пресненским районным судом столицы блогеру Эдварду Билу. Сегодня суд рассмотрел дело о резонансном ДТП с участием молодого человека и на два года ограничил ему свободу. Кроме того, Билу запретили садиться за руль в ближайшие три года. Однако столичное надзорное ведомство планирует дать правомерную оценку такому судебному решению.