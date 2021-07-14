В Минэкономразвития оценили последствия для России от углеродного налога в ЕС

Новые меры Евросоюза по углеродному регулированию затронут поставки из России железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии, а также цемента на 7,6 миллиарда долларов в год. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.

В ведомстве отметили, что сегодня был опубликован проект, который ЕС разрабатывал больше года. Когда он вступит в силу, металлы, удобрения, цемент и энергию можно будет продавать только при условии оплаты выбросов углекислого газа, образовавшегося при производстве этих товаров. При этом министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что сейчас нет уверенности в том, что нормы закона будут соблюдены.

"Надеемся, что представители ЕС сдержат данные нам ранее обещания и обеспечат соответствие документа нормам ВТО (Всемирной торговой организации. — Прим. Лайфа), РКИК (Рамочной конвенции об изменении климата. — Прим. Лайфа), ООН (Организации Объединённых Наций. — Прим. Лайфа) и других международных соглашений. Рассчитываем на содержательный диалог с коллегами из Еврокомиссии", — приводит его слова пресс-служба Минэкономразвития.

Кроме того, Решетников считает, что взаимосвязь между предлагаемыми Евросоюзом мерами и борьбой с изменениями климата также неочевидна. Министр напомнил, что Парижское соглашение оставляет за государствами право самостоятельно определять наиболее эффективные для них методы борьбы с изменениями климата.